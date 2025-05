Así fue el tenso momento en que Eduin Caz enfrentó a sus fans en Veracruz por pedir narcocorridos

Durante su presentación en la Feria de San Marcos, Grupo Firme enfrentó reclamos del público tras rechazar interpretar un corrido vinculado a un operador del Cártel de Sinaloa. La nueva legislación estatal prohíbe este tipo de canciones en eventos públicos. (IG: Grupo Firme)

La noche del sábado 3 de mayo, el estadio de béisbol Beto Ávila, en Boca del Río, fue el escenario de un esperado concierto de Grupo Firme. La presentación, parte de la gira “La Última Peda Tour 2025”, congregó a miles de personas en un lleno total, ansiosas por ver en vivo al grupo liderado por Eduin Caz.

La agrupación originaria de Tijuana subió al escenario poco después de las 23:30 horas, tras la actuación de varios teloneros. El concierto comenzó con una explosión de energía al ritmo de “El beneficio de la duda”, seguida por otros éxitos como “Yo ya no vuelvo contigo”, “Ya supérame” y “El tóxico”, que hicieron cantar al unísono a todo el estadio.

Durante las primeras dos horas, el ambiente fue festivo, con Caz interactuando de forma cercana con el público y animando a los asistentes a seguir celebrando.

Eduin Caz confrontó a su público en un concierto en Boca del Río, Veracruz.

Sin embargo, la atmósfera cambió cuando, entre canción y canción, comenzaron a escucharse peticiones cada vez más insistentes: los asistentes coreaban el nombre de un corrido muy solicitado, “Se fue La Pantera”, canción que el grupo ha excluido de sus presentaciones por el riesgo de caer en apología del delito, en medio de un debate nacional sobre la prohibición de narcocorridos en diversos estados.

Frente a la insistencia, Eduin Caz detuvo el espectáculo y, con gesto serio, tomó el micrófono para aclarar su postura. El público enmudeció al escuchar su mensaje, expresado con un tono de evidente molestia:

“A mí se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo La Pantera cuando ya les dije que no la puedo tocar”, dijo el vocalista. “Y sí me molesta una madre, porque ya les había dicho. Ya llevamos tres horas de concierto y lo que nos falta, ¿y solamente por un corrido vamos a echar a perder toda esta bonita noche? No creo, ¿verdad?”, preguntó a los asistentes.

Tras una breve pausa, y sin ocultar su incomodidad, añadió: “Entonces les voy a pedir de antemano que no me la vuelvan a pedir. Yo no soy como los otros artistas que sí quieren aventarse un tiro por los corridos, yo no. A mí no me interesan los corridos. Entonces les pido de favor, Veracruz, si ustedes quieren aquí nos la amanecemos, yo no tengo nada que hacer mañana, pero no me vuelvan a pedir La Pantera”.

Así reaccionó Eduin Caz, de Grupo Firme, cuando el público en Veracruz le pidió que cantara un narcocorrido.

Las palabras del cantante provocaron una reacción mixta entre los asistentes: algunos guardaron optaron por aplaudir su decisión, aunque otros seguían exigiendo la canción.

Después, el grupo retomó el concierto con su repertorio habitual, sin más interrupciones, y concluyó el show con su éxito “En tu perra vida”, ya de madrugada.

Corridos sobre la mesa

La reacción de Eduin Caz no fue improvisada. Desde hace semanas, el cantante ha reiterado que Grupo Firme ha dejado de interpretar corridos que hagan apología del crimen organizado, como parte de una postura ética y también por las crecientes restricciones legales en distintas entidades del país.

Frente a ese panorama, Caz ha respaldado públicamente la campaña “México Canta”, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca alentar la creación de música regional mexicana sin referencias al crimen organizado.

Grupo Firme en un concierto en Boca del Río, Veracruz.

“Claro que apoyamos a la presidenta. Nosotros no somos una banda que cante narcocorridos (...) Nos mantenemos al margen y seguimos haciendo la música que Grupo Firme siempre ha hecho”, declaró en días recientes.

La decisión de Grupo Firme contrasta con las posturas de otros exponentes del regional mexicano. Mientras algunos artistas como Los Alegres del Barranco han accedido a interpretar corridos dejando que el público cante la letra, otros como Luis R. Conriquez o Natanael Cano han enfrentado abucheos, cancelaciones o multas por mantener este tipo de canciones en sus espectáculos.

En el caso de Los Alegres del Barranco, la proyección de imágenes de líderes del crimen organizado durante sus presentaciones les ha valido la apertura de carpetas de investigación. Por su parte, Natanael Cano fue censurado en Aguascalientes luego de cantar un corrido pese a la prohibición vigente.

Frente a ese contexto, la escena del regional mexicano vive un momento de reconfiguración. Lo que antes era tolerado o incluso celebrado, ahora se encuentra bajo observación institucional y presión social.

Grupo Firme tiene programadas próximas presentaciones en Aguascalientes y en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde se espera que mantengan su decisión de no interpretar canciones vinculadas al narcotráfico.

¿De qué trata el corrido “Se fue la Pantera?

Jesús Esteban Espinoza, alias 'La Pantera'

Jesús Esteban Espinoza Velázquez, “La Pantera”, quien es el protagonista del famoso corrido de Grupo Firme, fue un presunto operador de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Espinoza operaba en Baja California Sur, donde, según reportes oficiales y periodísticos, mantenía control sobre actividades ilícitas en la ciudad de La Paz, presuntamente con respaldo de autoridades locales.

La noche del 31 de julio de 2014, Espinoza fue asesinado junto a sus escoltas Alberto Montero Lizárraga y Jorge Humberto Urquiza Portillo. El ataque ocurrió en el kilómetro 7 de la carretera La Paz–Los Planes, cuando el vehículo en el que viajaban fue emboscado por un grupo armado. De acuerdo con la entonces Procuraduría General de Justicia del estado, fueron ejecutados con al menos cinco armas de fuego de distintos calibres. En el lugar se encontraron más de 40 casquillos percutidos.

El asesinato de Espinoza marcó el inicio de una ola de violencia en la región. La pugna por el control del territorio tras su muerte llevó a que fuerzas federales tomaran el control de la ciudad durante los meses siguientes.

Espinoza fue enterrado en el panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa, conocido por albergar los restos de miembros destacados del crimen organizado.

El corrido de Grupo Firme fue compuesto por Manuel Rodelo, del Grupo Recluta. La canción narra el ascenso de “La Pantera” en el mundo del crimen, sus enfrentamientos, y su muerte.

El tema está inspirado en la vida de un operador del Cártel de Sinaloa.

Esta es la letra se “Se fue la Pantera”:

“Sería por miedo

Aún queda la duda de lo que hicieron

Y si contestó la rosita al fuego

Rosario el nombre del hombre que se fue

Y de negro como la pantera que

Portaba en la cintura siempre con él

Era su fiel compañera

Cachas rosas la pantera

Me tocó mirarlo

Suerte que viví para platicarlo

A los doce empezó tirando barrio

Para los trompos fue bronco, ya ni un cabrón

Le sacó varios, hocicos reventó

De la escuela, la última vez, se brincó

Dijo no voy a hacerme rico

Trabajando de 8 a 5

En aquel boulevard se salvó el Nissan

Pues tiro a rematar, ahí iba Monserrat

Rosario bajó tirando del Pathfinder

Para que no fueran a darle

A su niña aquellos cobardes

Fue lluvia de balas

Se fue la pantera muy a la mala

Hoy se encuentra en Jardines del Humaya

Rezan por él una madre y su mujer

Una niña le llora al retrato de él

Papi, sé que me escuchas soy tu bebé

Cuarenta balas no eran nada

Para el miedo que le cargaban

Vivió la vida a su modo, así le gustó

Dos días antes de su muerte festejó

Su cumpleaños y dijo alegre al brindar

Le pido perdón a la vida

Si me fui sin avisar".