Lucerito Mijares asegura que sus famosos papás levantan pasiones entre sus amigos: “Los dos muy guapos”

Lucerito Mijares confesó que algunos de sus amigos se han sentido atraídos por sus famosos padres, Lucero y Manuel Mijares; no reveló sus nombres, pero contó cómo se lo han hecho saber.

Fue en una dinámica de preguntas y respuestas del programa Pinky Promise en donde fue cuestionada sobre el impacto que tendrían sus papás en sus amigos y ella confesó que a algunos les parecen atractivos.

“Me pasa mucho que las mujeres dicen: ‘No manches, tu papá’. Estaba platicando con una amiga que estaba viendo Escápate Conmigo, la película de mis papás; ahí sale mi papá de joven, estaba aún más guapo, entonces me decía: ‘Guapísimo, qué barbaridad’”, contó.

En cuanto a su mamá, Lucerito aseguró que sus amigos quedan impactados con su belleza natural.

“Cuando algunos de mis amigos ven a mi mamá en pants o así, dicen: ‘Cómo se ve así en pants’, o sea que en pijama se ve espectacular”, declaró.

“Los dos son muy guapos”, comentó Karla Díaz ( conductora del podcast).

Lucerito Mijares no transmitiría su boda por esta razón

En esa misma dinámica, la actriz y cantante explicó que no transmitiría su boda como lo hicieron sus papás porque no le gustaría exponer a su pareja, principalmente si es una persona ajena al medio artístico nacional.

“Chance si me casara con alguien de la farándula lo platicamos, pero si te casas con un chavo, en mi caso, que es ingeniero pues no. Lo que no me gusta tanto es que el pobre de la nada ya está en la farándula; exponerlo”, declaró.

Cabe recordar que los padres de Lucerito Mijares sí transmitieron su boda en cadena nacional y es recordada como el enlace matrimonial más importante de los 90 en México.

“La boda de mis papás fue una cosa impresionante (...) siento que a veces las bodas son un momento de familia... había gente afuera de la iglesia”, comentó.

“¿Te hubiera gustado haber estado en ese momento?“, preguntó Karla Díaz.

“No, me da un poco de repele, no sé, fue muy raro. Yo al ver la boda veía mucha gente conocida como amigos de mis papás y decía como ‘salieron en la tele’; es muy raro”, respondió Lucerito entre risas.