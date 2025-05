Karol Sevilla no se arrepiente de lo que piensa de Ángela Aguilar; asegura que es lo que dice todo México

Karol Sevilla asegura que no está arrepentida de lo que piensa de Ángela Aguilar. (Fotos: @karolsevillaofc, Instagram / YouTUbe)

Karol Sevilla desató controversia en semanas pasadas cuando realizó varios comentarios en referencia a Ángela Aguilar y su sorpresivo matrimonio con Christian Nodal.

Durante un encuentro con diferentes medios, la cantante de éxitos como “Otro mood” y “Desde hoy” fue cuestionada sobre las fotos que Mario Bautista compartió para promocionar su nuevo sencillo.

En ese entonces, el cantante con el que había sido relacionada compartió una serie de imágenes en las que dejaba entrever que se convertiría en papá, debido a que todo se trató de especulaciones, Sevilla reaccionó con las emblemáticas frases que utilizó antes Ángela Aguilar.

"Pensé que iba a ser tía, ah no, me van a demandar. Le mandé mensaje (a Mario Bautista), le dije: ‘Me la creí, todos nos la creímos’. Ojalá que un día se dé“, expresó entre risas.

Y agregó: “Le puse ‘fan de su relación’. Ya no hay que decir esas cosas, me va a demandar su tía“.

Como era de esperarse, las declaraciones de la cantante no pasaron desapercibidas, pues se sumaron a todas las controversias que en ese entonces estaban enfrentando los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

Karol Sevilla no se arrepiente de bromear sobre Ángela Aguilar

Semanas después del encuentro de la protagonista de “Soy Luna” con la prensa, nuevamente fue cuestionada sobre la cantante de “Gotitas saladas”; pero tajantemente respondió que sus palabras solo representan lo que piensa todo México.

Sin embargo, resaltó que en ningún momento ha ofendido a la esposa de Christian Nodal, aun así le externó una disculpa sincera: “Nunca lo dije con una cosa de faltarle, y si lo hice, de verdad, le pido disculpas”, comentó.

“Lo hice como cosa de broma, tal vez no le gustó y está perfecto. Me siento feliz, o sea, no me arrepiento. Yo sé lo que dije y encaro lo que dije, no me arrepiento absolutamente”, dijo sobre sus declaraciones acerca de su colega.

Pese a asegurar que será la última vez que habla sobre la intérprete de regional mexicano, hizo una última observación que ya está dando de qué hablar.

“Es que no sólo lo pienso yo, lo piensa todo México”, sentenció.

Hasta el momento, no ha existido reacción por parte de la integrante de la dinastía Aguilar, pero cabe recordar que se encuentra a muy pocos meses de celebrar su primer año de casada con Nodal; y todo parece indicar que lo harán fuera de México.