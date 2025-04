Estos son los 4 factores que llevaron al Cártel de Sinaloa a perder poder ante el CJNG

CJNG vs Cártel de Sinaloa

A pesar de su diferencia de edades, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya es considerado por algunos especialistas como el más poderoso de México (y del mundo), por encima del Cártel de Sinaloa, debido a cuatro factores que marcaron el rumbo de la organización criminal en la última década.

La primera gran ruptura del Cártel de Sinaloa, según un análisis del periodista y experto en crimen organizado Jesús Lemus, ocurrió tras la última captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017, donde fue condenado a cadena perpetua.

Jesús Lemus advierte que tras su detención, El Chapo Guzmán “retiró sus acciones del Cártel de Sinaloa”, lo que propició el surgimiento de Los Chapitos -al mando de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar- y Los Guanos -comandados por Aureliano Guzmán Loera- que comenzaron a disputar territorios a la facción controlada por Ismael El Mayo Zambada.

Y es que después de la captura del Chapo Guzmán se produjo el secuestro de Los Chapitos (agosto de 2016), supuestamente orquestado por el CJNG y algunas disidencias del Cártel de Sinaloa al mando de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado; luego, en 2019, se desató la guerra entre Los Chapitos y Los Rusos -al servicio de La Mayiza- por el control de la frontera entre Sonora y Baja California; además del distanciamiento entre El Mayo Zambada y Los Chapitos porque el primero no ayudó a los segundos durante el primer culiacanazo en el que detuvieron a Ovidio Guzmán López.

Foto: Redes de WhatsApp

Rafael Caro Quintero y el fin del triunvirato

Jesús Lemus, autor de los libros El Licenciado y Los Malditos, señala la salida de Rafael Caro Quintero del Cártel de Sinaloa como el fin del triunvirato que mantenía al cártel como la organización criminal más poderosa del mundo:

“Rafael Caro Quintero se retiró con sus acciones y nació el Cártel de Sonora (Caborca)”.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 (NDTA, por sus siglas en inglés), la DEA todavía identifica al Cártel de Caborca como una de las facciones que forman el modelo paraguas de la organización criminal.

Sin embargo, desde el año 2020 comenzaron a aparecer narcomantas firmadas por el Cártel de Caborca en las que se advertía a Los Chapitos y otras facciones aliadas al Cártel de Sinaloa que el Narco de Narcos venía por “los territorios que le pertenecen”.

Cártel

Foto: US department of treasury office of Foreign Assets Control.

El Cártel de Sinaloa no tiene dinero

El tercer elemento que Jesús Lemus ve en su análisis de porque el CJNG es más poderoso que el Cártel de Sinaloa tiene que ver con la falta de liquidez económica del Mayo Zambada frente a la mancuerna que Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes tiene con Los Cuinis: “El banco de los narcos”.

“El Cártel del Mayo Zambada ya no es tan poderoso, ya no es tan fuerte, no tiene herederos, no tiene socios realmente; está tratando de sobrevivir pero no le alcanza; esto también explica la violencia porque muchas células regadas por todo el país tienen que recurrir a extorsiones como formas alternativas de tener dinero y pagarse la nómina. El Cártel de Sinaloa está viviendo una crisis terrible económicamente.

“Además, el CJNG tiene de su lado a Los Cuinis, el cártel que formó el cuñado del Mencho (Abigael González Valencia) y que se convirtió en la estructura de lavado de dinero más importante del mundo y no nada más lavan dinero del CJNG, también lavan de algunas células que quedaron de los Valencia, del Cártel del Milenio, del Cártel de Sinaloa y de La Nueva Familia Michoacana (...) Es una institución bancaria dentro del narco, son como el banco de los narcos”, destacó el periodista en entrevista con esta casa editorial.

l

(Foto: OFAC)

La Guerra entre Chapitos y Mayiza

El último factor para considerar al CJNG como un grupo criminal más poderoso que el Cártel de Sinaloa radica en que “Ya no existe, prácticamente se fue con El Mayo Zambada, ya no hay forma de considerar que exista”.

Otros periodistas expertos en narcotráfico como José Luis Montenegro, Luis Chaparro y Óscar Balderas coinciden en este análisis, incluso hay hipótesis que sugieren que Los Chapitos y La Mayiza comenzarán su historia como cárteles independientes tras la guerra que desataron en 9 de septiembre de 2024 por la presunta traición de La Chapiza para secuestrar y entregar a Zambada García al gobierno de Estados Unidos.

“El Cártel de Sinaloa era el más grande hasta hace todavía cinco años, pero el triunvirato de El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y El Mayo Zambada ya quedó reducido a facciones”, sostiene Lemus Barajas.

Adicional al análisis del periodista, reportes oficiales señalan que el CJNG tiene presencia en más estados del país que el Cártel de Sinaloa: 28 contra 18 a favor de los hombres del Mencho, según un mapa del narcotráfico difundido al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.