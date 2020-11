“El pleito es contra nosotros”: el brazo armado de Los Chapitos desafió al Cártel Caborca de Caro Quintero

En los últimos tres meses, una guerra en Sonora ha mostrado el resurgimiento de Caro Quintero, videos, narco mantas, publicaciones y asesinatos han sido los indicadores.

Arrecia la guerra por Sonora entre el grupo de Los Chapitos y aquellos comandados por Rafael Caro Quintero, el Narco de Narcos. A través de redes sociales se envían amenazas para enfrentarse y así se defina la facción dominante en el territorio fronterizo.

Tanto Los Durangos/Cazadores, vinculados a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; como La Barredora 24/7, asociados a sobrinos de Caro Quintero, intercambian videos donde se amagan y pretenden avergonzar al cártel rival. Mediante grabaciones unos dicen ser más temerarios que los otros y viceversa. También advierten sobre cómo debe dirimirse la disputa territorial en batallas frontales, sin involucrar población ajena a las facciones.

Este recurso, que en ocasiones anteriores ocupa lonas, mantas, cartulinas y cadáveres adjuntos, también tiene en las plataformas virtuales un espacio de exposición ante la audiencia sonorense como al resto de los internautas. Aunque lejos de ser un simple intercambio de palabras, atizan la ola de violencia en la entidad.

Por lo menos se identifican dos videos que corresponden al intercambio. Primero hablan aquellos asociados a Los Chapitos, muestran armas largas de grueso calibre e implican en sus intimidaciones a El Darío, El Yuca, El 04, y El Tico. Refieren que no dejarán Caborca hasta que “quede limpio el pueblo”.

Rafael Caro Quintero, narcotraficante de 1980, fue liberado en 2013 y según autoridades estaría de regreso con operaciones en Caborca (Foto: Archivo)

Condenan ataques a gente ajena a la disputa, como dueños de restaurantes, un contador y hasta el asesinato de un futbolista. El caso relevante de este tipo en Sonora sucedió el 22 de agosto, cuando en calles de Caborca fue ultimado a balazos Luis Carlos Cano de 20 años, futbolista juvenil ligado a los Xolos de Tijuana; aunque las versiones iniciales refieren una presunta discusión por una relación amorosa, como causa que finalmente escaló al deceso.

“Todos los que han estado a favor de andar haciendo mal a gente que hace las cosas bien, gente que trabaja, así como mataron al futbolista cuando se pasaron de verga, también cuando han ido a cobrar cuentas han hecho un cagadero y matar inocentes y eso, esa madre está mal, con el contador, con el señor del restaurante, ¿esa gente qué te hace? no te hace nada. Vas a tener que matar a toda la gente de Altar, el pelito es contra nosotros, loco”, indica quien sería identificado como miembro de Los Durangos.

Otro individuo, de quien tampoco se observa el rostro, refiere que la guerra entre facciones no está determinada por el linaje ni quién tienen apellidos de “gente chingona”.

“La gente se respeta, compa, y no porque tengas apellido de familia chingona según tú, como ustedes le llaman, no se pasen de verga, ser humilde pa' tener cabeza para hacer las cosas no es necesario tener un apellido chingón”, reflexiona el presunto sicario.

Los Chapitos disputan el territorio a través de su brazo armado en Sonora (Foto: Especial)

Por último, lanzan el llamado a enfrentarse, haciendo alarde de que el territorio está “muy solo”. En consecuencia, acusan que los ligados a Caro Quintero tendrían apoyo del gobierno.

“Queremos topar algo, ta' muy solo el pueblo, no pensamos que fuera a quedar solo tan rápido. Ya dejen de usar al gobierno, hay que pegarnos un tiro bien, para que la gente ya viva en paz”.

En los últimos tres meses, una guerra en Sonora ha mostrado el resurgimiento de Caro Quintero, videos, narco mantas, publicaciones y asesinatos han sido los indicadores. Presuntamente, El Narco de Narcos lideraría una célula llamada Cártel Caborca, donde están integrada La Barredora 24/7, brazo armado dirigido el R Rodrigo Páez Quintero, sobrino del Narco de Narcos, y Jesús Darío Murrieta Navarro, alias Cara de Cochi, que a su vez tiene vínculos con Los Páez.

El brazo armado de Los Chapitos en el desierto sonorense son los llamados Durangos/Cazadores, liderados por José Bibiano Cabrera Cabrera, alias El Durango, quien presuntamente murió al estallar una granada en la camioneta que viajaba a mediados de septiembre pasado.

Aunque por los videos recientes, esto es incierto, pues Cabrera Cabrera, el jefe de sicarios, tendría a su cargo a otra facción de “Gente Nueva”. Nombre de una célula del Cártel de Sinaloa que opera en Chihuahua y a su vez tiene entre sus cabecillas actuales a Ruperto Salgueiro Nevárez El 37; Antonio Amado Núñez Meza, El M11; así como los hermanos Jorge y Francisco Arvizu Márquez.

A sangre y plomo grupos del crimen organizado se pelean la plaza de Sonora (Foto: Captura de pantalla)

Tras la transmisión en vivo por Instagram, donde Los Durangos lanzan sus amenazas, hubo presunta respuesta de los ligados Caro Quintero.

“A ver a ver, tú duranguito o don difunto Durango que andas publicando, que andas diciendo que aquí, que al topón, que a la verga y no sé qué, allá en el desierto, cómo se vieron corriendo y dejando las dos camionetas ahí blindadas, las dos Cherokees, tengo video, viejo, te lo voy a subir un día de estos, tengo el video donde te reventé las dos Cherokees, donde saliste corriendo, te quemamos la raptor y dejaste tres muertitos ahí, y los demás los enterraste o te los llevaste, pero todo bien”, alude el presunto narcotraficante sobre un enfrentamiento del fin de semana pasado.

Con esto, hay reproche sobre la presunción del supuesto poderío de Los Durangos. “Ahí sigue publicando tus pendejadas que la verga, que tú, que la verga, que vas a limpiar, que ya andas aquí adentro, ¿Dónde andas verga? si tantos huevos tienes, debes de salir, verga”, arenga.

