Quién es Lupita TikTok y por qué el DIF podría quitarle a su bebé

(Captura de pantalla)

Lupita TikTok es una creadora de contenido de 22 años, es de talla baja y su nombre real es Guadalupe Villalobos, es una creadora de contenido originaria de Monterrey que ha ganado notoriedad en redes sociales por su estilo auténtico y espontáneo.

Con más de 442 mil seguidores en TikTok, su popularidad se disparó tras participar en un programa de Adrián Marcelo, donde un error en una respuesta sobre el número de huesos en el cuerpo humano la convirtió en un fenómeno viral, pues dijo que eran siete. Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en redes, compartiendo aspectos de su vida cotidiana y ganándose el apoyo de una comunidad que valora su transparencia y carisma. También es conocida por diversas colaboraciones con Karely Ruiz y la canción Cómo me Gufy.

La vida personal de Lupita ha sido objeto de especulación, especialmente desde que anunció su embarazo a finales de 2024. En una entrevista, mostró una prueba de embarazo positiva realizada el 9 de septiembre de ese año, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

Mientras algunos seguidores la felicitaron, otros expresaron dudas sobre su capacidad para cuidar a un bebé, en parte debido a su condición de enanismo y a su relación sentimental con Ricardo Medellín, un conductor de transporte público mucho mayor que ella, quien se presume es el padre de Karely Yamileth, su bebé.

(Captura de pantalla)

Qué pasará con la bebé de Lupita TikTok

La presidenta del DIF Capullos, Mariana Rodríguez, confirmó que la institución podría asumir el resguardo de la hija recién nacida de Lupita TikTok.

Rodríguez, quien también es esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, explicó que el caso ya está siendo atendido por el DIF. La funcionaria señaló que recibió mensajes de seguidoras solicitando su intervención, lo que llevó a que la institución tomara cartas en el asunto. Según detalló, la menor fue ingresada a la sala de urgencias el domingo por la noche, y actualmente se evalúa la posibilidad de que sea trasladada al centro Capullos, una de las instalaciones del DIF en el estado.

De acuerdo con la información difundida, Karely, nacida el pasado 16 de abril, fue llevada al hospital el domingo 27 de abril. Internautas señalaron que la bebé habría llegado en estado de aparente deshidratación y desnutrición.

La presidenta del DIF Capullos señaló que es muy probable que la menor sea resguardada Crédito: IG/@marianardzcantu

En una actualización posterior, Mariana Rodríguez reveló que las investigaciones también han sacado a la luz un posible consumo de sustancias ilegales por parte de los adultos responsables de la menor. Esto ha generado mayor preocupación sobre el bienestar de Karely. Rodríguez explicó que el proceso para determinar el futuro de la bebé incluye entrevistas con familiares cercanos, vecinos y otras personas del entorno de Lupita, y que no se tomará una decisión inmediata. “Esto no significa que la bebé vaya a llegar a Capullos el día de mañana. Hay que entrevistar a las abuelas maternas y paternas, abuelos maternos y paternos, hay que hacer entrevistas vecinales. Todo esto tarda, no se determina de un día para otro”, señaló.