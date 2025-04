Qué dijo Lupita TikTok sobre la intervención del DIF Nuevo León para resguardar a su hija

La influencer fue abordada por la prensa a las afueras del Hospital Regional Materno Infantil. (Facebook Lupita TikTok)

Mariana Rodríguez, presidenta del DIF Nuevo León, se pronunció este lunes 28 de abril a través de su cuenta de Instagram sobre el caso de Lupita TikTok.

La primera dama del estado señaló que el DIF está interviniendo tras realizar investigaciones que apuntan a una posible omisión de cuidados y consumo de sustancias ilegales por parte de los adultos responsables de la menor.

“Ya está el DIF enterado e interviniendo porque ayer tuvieron que internar a la bebita de emergencia. Entonces ya estamos trabajando, y lo más probable es que la bebé llegue a Capullos”, declaró Rodríguez.

Asimismo, explicó que cuando un menor llega al hospital con indicios de negligencia, la institución emprende investigaciones exhaustivas antes de tomar decisiones definitivas.

En redes sociales, usuarios habían cuestionado en los últimos días a Rodríguez sobre la situación de Lupita, expresando preocupación por las condiciones en que se estaría criando a la bebé.

Desde hace varios días, usuarios en redes sociales habían cuestionado a Mariana Rodríguez sobre la situación de Lupita. (Captutra de pantalla)

Ante esto, la esposa del gobernador Samuel García detalló que las primeras indagaciones, realizadas al momento del nacimiento de la menor, no detectaron anomalías graves y se consideró que había adultos capaces de cuidarla.

Sin embargo, la situación cambió después de que la bebé fuera ingresada al hospital. Pues de acuerdo con información difundida por internautas, Karely, la hija de Lupita TikTok, tuvo que ser atendida en un nosocomio por posible deshidratación y desnutrición.

“El día de hoy se citaron a los adultos encargados de la bebé y hay un tema de consumo de sustancias de por medio. No es que queramos quitar o no a la bebé, pero hay un consumo de sustancias que no es aceptable”, explicó Mariana.

El caso sigue bajo investigación, y por el momento no se ha confirmado si la bebé será trasladada al centro Capullos, a la espera de los resultados finales del proceso.

La presidenta del DIF Capullos señaló que es muy probable que la menor sea resguardada Crédito: IG/@marianardzcantu

Horas después de que Mariana Rodríguez revelara la información mencionada, la influencer Lupita TikTok fue abordada por la prensa a las afueras del Hospital Regional Materno Infantil.

“Quiero de regreso a mi niña, la quiero mucho. Estamos esperando las noticias”, declaró. También aseguró que no le pueden quitar a su hija. “Es mentira. Yo la quiero mucho, la respeto, la adoro”, aseguró.

Por su parte, el esposo de Guadalupe Villalobos, conocido como “Medellín”, agradeció a Karely Ruiz por el apoyo que les ha brindado.

“Gracias a Karely por ofrecer el apoyo de todo. Nos está diciendo que lo que si ocupamos un hospital privado ella lo paga, pero primero que esté estable (su hija). Aquí hay muchos especialistas”, señaló.