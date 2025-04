Indignación en Tianguistengo: Fiesta de los XV de hija del alcalde incluye a El Komander y mil invitados

Habitantes de Tianguistengo exigen transparencia ante el costoso festejo en un municipio con 52.4% de su población en situación de pobreza. (Especial)

En medio de un contexto marcado por el rezago social y la pobreza, el presidente municipal de Tianguistengo, Hidalgo, Febronio Ramírez, generó una fuerte polémica tras celebrar los XV años de su hija Melani con una fiesta lujosa que incluyó la presentación del cantante Alfredo Ríos, conocido como El Komander.

El evento se realizó en el municipio vecino de Zacualtipán, con una asistencia cercana a mil personas. Entre los invitados destacaron figuras políticas como Sinuhé Ramírez Oviedo, actual alcalde de Zempoala, exlíder del SNTE y miembro de Nueva Alianza, así como César Meléndez, comisario de la Policía Estatal de Hidalgo.

La celebración fue duramente criticada por ciudadanos de Tianguistengo, quienes reprocharon el desproporcionado gasto en el festejo, en contraste con la situación de precariedad que enfrenta gran parte del municipio.

La administración del edil, señalado por mantener a su familia en el gobierno, vuelve a estar en el ojo público tras el polémico evento. (Especial)

“Queremos saber de dónde salió el dinero. Aquí no hay medicinas, no hay doctores, no hay apoyo a las escuelas, pero sí hay para traer a un cantante que cobra millones. No es justo”, comentó una habitante en redes sociales, donde el tema se volvió viral.

Febronio Ramírez actualmente gobierna bajo la coalición Nueva Alianza–Morena (2024–2027), aunque anteriormente fue electo con el extinto Partido Encuentro Social. Su gestión ha sido señalada por prácticas de nepotismo, al mantener en cargos públicos a cinco familiares, entre ellos su esposa, un sobrino y una hermana.

Cabe destacar que su familia ha mantenido el control político del municipio durante años. Su hermano, Crisóforo Ramírez, fue alcalde hasta su fallecimiento en 2022, lo que dio continuidad al dominio familiar en el gobierno local.

La presencia de El Komander, una figura polémica por su asociación con el género de los narcocorridos, también causó molestia en ciertos sectores, debido al mensaje que transmite este tipo de música, especialmente en un entorno donde la violencia y la inseguridad son temas delicados.

El presidente municipal, Febronio Ramírez, generó indignación tras organizar una fiesta masiva mientras su comunidad enfrenta rezago y pobreza extrema Crédito: X / Desconocido

Hasta el momento, el alcalde no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los cuestionamientos, y tampoco ha proporcionado evidencia clara sobre el financiamiento del evento, lo que ha intensificado la presión ciudadana y mediática.