Eugenio Derbez teme no ser lo suficientemente ‘chistoso’ para Shrek 5: “Ya le pegaron los años”

El actor hizo un gran trabajo doblando a Burro, que fue uno de los personajes más queridos por el público de Latinoamérica. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

Eugenio Derbez está dispuesto a volver a interpretar al entrañable Burro en la esperada quinta entrega de Shrek, pero antes de firmar su participación ha dejado en claro que no aceptará hacerlo si no puede asegurarse de que el personaje conserve el estilo cómico que lo convirtió en uno de los favoritos del público latino.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino, el actor y productor mexicano reveló que ya está en negociaciones para integrarse al doblaje de Shrek 5, aunque subrayó que no lo hará a menos que se le permita adaptar el guion de la película, tal como ocurrió en las entregas anteriores.

“Justo por eso, por el sello que le he puesto, está en veremos. Ya me contactaron, ya les dije que sí, pero les puse una condición: que me dejen adaptar el libreto. En las otras cuatro hice la adaptación de los guiones junto con uno de mis escritores que ya falleció. Hicimos la adaptación del libreto porque Jeffrey Katzenberg, el ejecutivo, me lo permitió. Ya no están los mismos ejecutivos, entonces tal vez a la hora que les digan ‘en el doblaje mexicano quieren cambiar el libreto’ y ellos digan ‘no, no, no’”, explicó Derbez en entrevista con medios de comunicación.

(Crédito: Diego Alva-Infobae México // Captura del tráiler oficial de Shrek 5)

La razón detrás de esta exigencia es clara: Derbez quiere asegurarse de que Burro mantenga la chispa y personalidad que lo caracterizaron en las primeras entregas, las cuales, en gran medida, se convirtieron en fenómenos de culto entre el público hispanohablante precisamente por las ingeniosas adaptaciones en su doblaje.

El comediante sabe que no basta con repetir el papel, sino que es necesario adaptarlo al contexto cultural mexicano para que siga siendo efectivo. En ese sentido, considera que si no puede trabajar de la misma manera que en el pasado, sería contraproducente regresar.

“Si no me lo permiten, no lo voy a hacer, porque el que sale perdiendo soy yo. La gente va a decir ‘Eugenio ya no es tan chistoso como antes, ya le pegaron los años’”, afirmó con franqueza el también creador de La familia P. Luche.

Sus declaraciones ponen sobre la mesa el debate sobre el papel de los actores de doblaje en la adaptación de contenido internacional para audiencias locales. Derbez, que durante años ha sido reconocido por sus trabajos de localización humorística, no solo prestó su voz al personaje, sino que también impregnó a Burro de una identidad cultural que lo hizo aún más querido en América Latina.

Captura del tráiler oficial de Shrek 5

Sin embargo, Derbez fue más allá. No sólo se dedicó a darle voz al mencionado personaje, sino que él, junto a sus guionistas, adaptaron el guion completo de las primeras cuatro películas, para así darle al conjunto una mirada cultural conocida y más efectiva desde el punto de vista humorístico, para el público de México.

Mientras DreamWorks prepara el regreso de Shrek, aún no se ha confirmado oficialmente si el elenco original de voces volverá por completo. Eddie Murphy, quien interpreta a Burro en inglés, ya confirmó su participación y expresó su entusiasmo por retomar al personaje, incluso con una película en solitario en mente.

La posible participación de Derbez sigue en el aire, pero una cosa es segura: para el actor, regresar como Burro sin su característico humor no es opción. Su prioridad es no traicionar la esencia del personaje ni defraudar al público que ha seguido la saga durante más de dos décadas.