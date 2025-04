¿Qué hacer si se te perdió la credencial del INAPAM y quieres una reposición?

El INAPAM busca promover el bienestar de las personas mayores de 60 años. (Gobierno de México)

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, es un documento oficial emitido por el gobierno mexicano para las personas que cuenten con 60 años o más.

El plástico trae, a su vez, múltiples beneficios, por eso es común ver a los adultos mayores portarla con frecuencia. Sin embargo, esa es la razón por la que muchas veces llega a extraviarse, dañarse o es robada.

Para solicitar una reposición de la credencial del INAPAM es necesario realizar los siguientes pasos:

1.- Acudir de manera presencial a un Módulo de Afiliación del INAPAM o en un Centro Integrador de Bienestar.

La credencial del INAPAM cuenta con múltiples beneficios. (Crédito: Gobierno de México)

2.- Presentar una identificación oficial vigente, que puede ser la credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar u otro documento que acredite la identidad del solicitante. Original y copia.

3.- Exponer un acta de nacimiento legible, tanto en original como en copia, para verificar la edad del interesado. También puede funcionar el CURP o la propia tarjeta del INAPAM en caso de que se reponga por daños.

4.- Mostrar un documento que compruebe el domicilio del interesado, puede ser la credencial de elector o un estado de cuenta cualquiera (agua, luz, teléfono) con una antigüedad no mayor a seis meses.

5.- Entregar dos fotografías tamaño infantil en color o blanco y negro.

Recuerda que este proceso no tiene costo alguno, puede tomar entre 15 y 30 días hábiles para completarse y la credencial no pierde su vigencia a pesar de los años y no necesita renovación, pues dura hasta el fallecimiento del titular.

Beneficios de la credencial del INAPAM

El metro ofrece entrada gratuita a los portadores de la credencial del INAPAM. (Cuartoscuro)

Debido a que el INAPAM busca una vida digna para los adultos mayores, la credencial de dicho instituto conlleva múltiples beneficios en varios aspectos de la vida económica.

En el ámbito de la movilidad, la credencial permite acceder a precios reducidos en autobuses foráneos y transporte urbano en diversas ciudades del país. Además, algunas aerolíneas nacionales también ofrecen descuentos exclusivos.

La tarjeta también tiene muchos beneficios en el sector salud. Los beneficios incluyen descuentos en consultas médicas en clínicas privadas y hospitales, en la compra de medicamentos en ciertas farmacias y precios preferenciales en estudios de laboratorio y servicios en ópticas.

Hay también descuentos en la alimentación con precios bajos a las comidas en las tiendas de autoservicio, supermercados y restaurantes participantes.

En el ámbito cultural y de entretenimiento, los adultos mayores con la credencial INAPAM pueden disfrutar de entradas gratuitas en algunas instituciones o de descuentos en determinadas instituciones como los cines.

Además, algunas demarcaciones territoriales ofrecen descuentos en el pago de impuestos como el predial y en el servicio de agua. También hay precios preferenciales en algunos trámites gubernamentales.