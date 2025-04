¿Quieres un paquete VIP de Katy Perry? Esto es lo que incluye la experiencia premium de su The Lifetimes Tour, que llegará a Monterrey

Katy Perry se toma selfie con fans en la Arena CDMX (Foto: MTV)

En una jugada magistral que confirma su amor por los fans, Katy Perry llegó a México con The Lifetimes Tour y dejó claro que su entrega no conoce límites.

Tras conquistar la Arena Ciudad de México durante tres noches electrizantes, la estrella del pop se prepara para encender la Arena Monterrey este lunes y martes, llevando consigo una experiencia VIP que ha elevado la vara en la industria del espectáculo.

La cantante iniciará en México su tour internacional Crédito: X: katyperry

Esto incluye los paquetes VIP de Katy Perry

La propuesta exclusiva para los llamados Katy Cats incluye un kit de bienvenida que va mucho más allá de la típica mercancía promocional.

Los afortunados recibieron un gafete conmemorativo, un sobre repleto de imágenes inéditas de la artista y un reloj de edición especial con el emblema “143”, nombre de su nuevo álbum en promoción. Cada detalle, cuidadosamente pensado, dejó claro que el trato VIP es una vivencia y no un simple adorno.

En redes sociales, una fanática relató: “Entré al camerino de Katy Perry, primero me entregaron un kit que incluía un gafete, un sobrecito que traía imágenes de Katy y un reloj de ’143’… Después nos llevaron a la sala VIP en donde íbamos a hacer una convivencia de todos los Katy Cats, nos sirvieron unos traguitos, comida, hicieron una trivia y había un stand en donde nos podíamos tomar fotos”. Antes de acceder al backstage, el staff avisó que las cámaras debían apagarse, resguardando así la intimidad del espectáculo.

La cantante dará dos conciertos en la Arena Monterrey Crédito: TikTok: scarletgiselle1

La experiencia alcanzó su clímax cuando los fans entraron a los camerinos y presenciaron los preparativos de la monumental escenografía. “Salió Katy (al escenario), estaba en primera fila en donde teníamos barra libre, yo estaba a dos de desmayarme porque no me la podía creer”, agregó la admiradora, quien no dudó en calificar el show como “el mejor concierto que he vivido”.

La combinación de tecnología de punta, actos circenses, una producción visual impactante y la energía imparable de Perry logró lo que pocos artistas consiguen: provocar ovaciones no solo por su talento, sino por su trato impecable a los fans.

Escenario del concierto de The Lifetimes Tour de Katy Perry (Foto: Armando Pereda / Infobae México)

Fans aplauden que el paquete sea completo

La reacción en redes sociales fue inmediata. Comentarios como “Esto sí es una experiencia VIP, que vale cada peso” y “La gente seguía menospreciando a Katy Perry como si fuera poco, pero realmente Katy es de los muy pocos artistas que realmente piensan en sus fans”, reflejan la admiración que la cantante sigue cosechando en cada parada de su gira.

Comparaciones no tardaron en aparecer. Usuarios recalcaron que ni Olivia Rodrigo logró un acercamiento tan genuino con su público, destacando: “Ni Olivia Rodrigo ofreció tanta calidad como Katy” y “Qué te costaba, Olivia Rodrigo”. También hubo quienes aprovecharon para criticar otras experiencias VIP de la industria: “Con los VIP de los kpop puras mijangeras nos dan”.

Katy Perry iniciará su tour en la Arena Ciudad de México (Foto: katyperry)

La expectativa para Monterrey crece con cada hora. El espectáculo promete un derroche de ciencia ficción, innovación y un enfoque casi cinematográfico en su escenografía. The Lifetimes Tour es una inmersión completa en el universo de Katy Perry, donde cada detalle, desde el primer trago hasta el último acorde, está diseñado para que el público no solo vea el show, sino que viva dentro de él.