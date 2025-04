Cantante acusa a Imelda Tuñón de presunto robo: “Que me pague”

La actriz y cantante fue acusada de presunta violencia familiar por parte de su suegra Maribel Guardia en perjuicio de su hijo J.J. (Crédito: IG, imetunon)

En medio de la batalla legal que Maribel Guardia sostiene en contra de Imelda Tuñón, surgieron nuevos señalamientos en contra de la actriz y cantante.

Fue Damaris Rijas, intérprete de Bandidas, quien acusó públicamente a Imelda Tuñón de usar una pista de la agrupación sin autorización de ella ni de sus compañeras. Esto en la presentación que ofreció a principios de abril en Monterrey, Nuevo León.

“Los productores del nuevo formato de Bandidas le pidieron un medley de Selena a Paty Muñoz. Ella se lo compartió a Imelda con todo y voces. Le dije: ‘Paty, ¿por qué utilizan mi voz? Si la chava (Imelda) hace su carrera, que padre, pero no a costillas del trabajo de otras personas”, contó para TVNotas.



“Ese material lo grabamos desde el 26 de noviembre, porque era para el lanzamiento de ‘Bandidas’. Modificaron el medley, bajaron la voz de las integrantes, pero se escuchan los coros. Se oye mi voz (...) Si va a utilizar mi voz, que me pague el tiempo invertido y la preparación”, agregó la cantante.

Paty Muñoz arremete contra productor de Imelda Tuñón

Tras el escándalo que se desató, Muñoz concedió una entrevista para Venga la Alegría, donde señaló al productor Antonio Escobar de usar la pista en cuestión sin autorización para el show de Imelda Tuñón.

La cantante exige el pago correspondiente por usar su voz en un show en vivo sin su autorización.

“El dolor, el sentirme herida, traicionada y me expresé un poquito fuerte de esta señora Imelda porque no se me hace justo. Yo no puedo creer que ella no estuviera consciente de que esa música no era de ella, o sea, tiene nuestras voces”, dijo.

La cantante exigió el pago correspondiente por usar su voz y arremetió en contra del productor: “Él cree que con todo el escándalo que circula alrededor de Imelda es suficiente, no, la tiene que preparar, la tiene que ensayar; nada más la está usando de anzuelo para traer a toda la prensa atrás, se me hace absurdo”.

Productor de la pista deslinda a Maribel Guardia

Alex Dhi, productor de la pista en cuestión, también habló con el matutino de TV Azteca y de igual manera exigió el pago de regalías correspondiente.

Imelda Tuñón debuta como cantante en Monterrey.

“Tampoco Maribel me dijo habla de Imelda, jamás. La última conversación que tuve con Maribel me dijo: ‘Lo lamento mucho, no puedo hacer nada’. Maribel de lo que menos quiere saber es de la señora Tuñón”, aclaró.

Productor de Bandidas deslinda a Imelda Tuñón

Gamaliel Valdés aseguró que la pista en cuestión no es igual a la que usó Imelda Tuñón en su show y reveló que Paty Muñoz le debe 300 mil pesos por esa y otras canciones que no se han liquidado.

Imelda Tuñón es viuda de Julián Figueroa.

“Analicé los videos de la presentación de Imelda y no tiene nada que ver los minutos. Además, ese medley que hicimos tiene un pedacito de voz de cada una", dijo.

Hasta el momento, Imelda Tuñón no se ha pronunciado al respecto.