¿Quién es el famoso padrastro de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez es una famosa actriz y modelo mexicana con más de 15 años de trayectoria en el medio artístico nacional e internacional.

Al igual que otros famosos, es hermética sobre su vida privada, pero ser integrante de una famosa dinastía artística en México la ha llevado a compartir algunos detalles en su reality familiar en ‘De Viaje Con Los Derbez’ y sus redes sociales.

Eugenio Derbez y Gabriela Michel cargando a Aislinn cuando era una bebé (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Aislinn Derbez es hijastra del Señor Aguilar

La actriz concedió una entrevista para Yordi Rosado, donde abrió su corazón y compartió detalles sobre los momentos más difíciles que ha enfrentado a sus 39 años.

Durante la charla, se sinceró sobre la relación que tiene con su padrastro Jorge Alberto Aguilera, también conocido como ‘El Señor Aguilera’ por su participación en el programa En Familia Con Chabelo.

“No tengo una relación tan cercana, pero es un gran hombre, lo veo a través de mis hermanas. Mi mejor amiga es mi hermana Mich, es la directora de La Magia del Caos (su podcast); ella ama a su papá y lo adora. Yo he visto un gran papá a través de ellas, no para mí tanto, pero para ellas, y eso es algo que valoro muchísimo”, contó.

Aislinn Derbez junto a su exesposo Mauricio Ochmann, su madre Gabriela Michel y su padrastro Jorge Alberto Aguilera. (Facebook/gabriela.michel.583)

Aunque la también modelo no tiene una relación cercana con su padrastro, sí reconoció que fue un soporte para ella y sus medias hermanas.

“Conmigo era medio distante, pero siempre fue muy responsable, que eso también se lo agradezco demasiado porque nunca nos faltó nada en la casa. Siempre fue muy responsable, trabajaba muchísimo”, continuó.

Cabe recordar que los padres de la actriz, Eugenio Derbez y Gabriela Michel, se separaron aproximadamente un año después de concebirla. Tiempo después, Michel comenzó un romance con Jorge Alberto Aguilera, se casaron y tuvieron dos hijas: Michelle y Chiara.

Aislinn Derbez es la primogénita de Eugenio Derbez y Gabriela Michel. (IG: @gabymichel1)

Aislinn Derbez no compartió más detalles sobre su relación parental con Jorge Alberto Aguilera, pero sí confesó que ‘estuvo más presente que mi papá’ en el sentido de que pasó más tiempo con él durante su infancia y adolescencia.

“Mi papá, mi mamá y mi padrastro trabajaban con Chabelo”: Aislinn Derbez

En esa misma entrevista, la protagonista de ‘Me Vuelves Loco’ confesó que solía convivir con Xavier López ‘Chabelo’ cuando era niña gracias a que sus padres y padrastro trabajaban con él en su exitoso programa de televisión.

“A cada rato iba Chabelo. Mi papá trabajaba con Chabelo, mi mamá también, el señor Aguilera. Mi mamá era de las edecanes, luego fue jefa de edecanes. Yo me la vivía con Chabelo, me daban mis catafixias, mis premios. Me llevaba muy bien, lo quería muchísimo”, recordó.

Muere Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

Gabriela Michel, reconocida actriz mexicana de doblaje, murió el 24 de noviembre de 2025 a los 65 años tras sufrir un infarto en su casa, así lo dio a conocer su hija Aislinn Derbez a través de redes sociales.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió.