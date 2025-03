Eugenio Derbez revela cuál fue la verdadera razón por la que no quiso asistir al bautizo de la hija de José Eduardo Derbez

José Eduardo y Paola Dalay bautizaron a su hija el 15 de febrero de 2025. (Instagram: @jose_eduardo92 // @derbez)

Los integrantes de la familia Derbez brillaron por su ausencia en el bautizo de Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, lo que desató controversia en redes sociales.

Según informó el orgulloso padre primerizo afuera de la iglesia donde se celebró el evento religioso, tanto su progenitor como sus medios hermanos tenían cuestiones personales programadas e inamovibles para ese día, por lo que no pudieron asistir, y aseguró que no tuvo ningún problema con ello.

Victoria, mediahermana de José Eduardo, fue la madrina. (IG: @televisa_espectaculos)

¿Por qué Eugenio Derbez no asistió al bautizo de su nieta Tessa?

Un mes después del evento religioso, Eugenio Derbez reveló por qué no acompañó a su nieta e hijo en un momento tan especial.

“Al bautizo no fui porque Ale (su esposa) y yo nos encargamos de Aitana (hija menor), no tenemos ni enfermeras ni nanas desde que nació, somos Ale y yo. Entonces, cuando ella está de gira, yo me quedo en la casa, y cuando yo estoy trabajando ella se queda en la casa, ella se queda cuidando a Aitana”, declaró en un encuentro con medios.

De acuerdo con la información que compartió el afamado actor mexicano, no asistió al bautizo de su nieta porque tenía que cuidar a su hija de 10 años, además de que consideró abrumador exponerla a la prensa que cubrió el evento.

(IG: @televisa_espectaculos)

“En esta ocasión, Alessandra estaba cantando en La Paz. Entonces hablé con José Eduardo y le dije: ‘No me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo, además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá’ y me dijo: ‘No te preocupes pa, entiendo’”, contó.

Asimismo, confesó que para él fue muy complicado tomar esa decisión, pero agradeció que José Eduardo lo entendió.

Por último, fue cuestionado sobre los rumores que se desataron en redes sociales respecto a un supuesto veto del bautizo por parte de Victoria Ruffo; él lo negó y aseguró que actualmente ambos están en buenos términos.

Aitana es la hija menor de Eugenio Derbez, fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo. (@ederbez)

¿Por qué Aislinn y Vadhir no asistieron al bautizo de la hija de José Eduardo Derbez?

Semanas antes del bautizo de Tessa, Aislinn Derbez reveló que ni ella ni su hermano Vadhir no iban a asistir porque tenían programado un viaje de cumpleaños esa misma fecha.

“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir, vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podía ese día, entonces se nos empalmó”, declaró la actriz para el canal de YouTube El Fernan.