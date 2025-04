FMI prevé recesión económica en México en el 2025; Sheinbaum revira: “No coincidimos”

A pesar de las advertencias sobre una posible recesión económica en México, Claudia Sheinbaum confía en el Plan México para contrarrestar afecciones a la economía nacional.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que ella no considera que México tenga una recesión monetaria y resaltó que Plan México es la mejor opción para la economía.

Dichas declaraciones surgieron a partir de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortara la previsión de crecimiento económico para México y se visualizara una recesión para el país a lo largo del 2025.

“Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional, no conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos, nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda” referenció Sheinbaum.

Además de los datos previstos por la mandataria, Sheinbaum recordó que el Plan México está programado para fechas estratégicas que evitarán que dicha recesión suceda.

Aunado a eso, apuntó que dentro de los cambios del Plan México, se prevé que los trámites sean más ágiles por medio de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.

El Plan México consiste en dos fases que ayudarán al sector automotriz y la manufactura; así mismo, añadirá eficacia a los trámites personales y se combatirá la corrupción. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

“Ellos no creen que el gobierno no pueda hacer nada para cambiar una situación aunque viene del propio mercado y nosotros no coincidimos con esa visión, por eso planteamos el Plan México.

Una (ley) es el 5 de mayo, que ahí planteamos un programa especial de acciones especiales para fortalecer la manufactura en México. La otra es el 16 de mayo, que está planteado en particular para la industria automotriz", continuó la presidenta.

Por su parte, el FMI prevé que la economía volverá a desarrollarse hasta 2026, pues resaltó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó aranceles del 25% a las importaciones mexicanas que no cumplan los requisitos del T-MEC y añadió 25% de impuestos a la importación de aluminio, acero, vehículos ligeros y componentes.

Informes del Fondo Monetario Internacional, avisan que las previsiones se basan en al incertidumbre y las diferentes posibilidades acorde a la errática política económica y comercial de Trump.

Panorama de la economía latina

Declaraciones del FMI, apuntan que Argentina y Brasil tendrán un buen desarrollo económico con pocas oportunidades de una recesión. REUTERS/Agustín Marcarian/

Datos del FMI, arrojan que Brasil es una de las mejores economías latinoamericanas, pues al ser menor el comercio con Estados Unidos, se prevé que su economía crezca paulatinamente.

Otro de los países con mejores previsiones economías es Argentina. Economistas internacionales apuntan que mantendrá su crecimiento del .5% de manera procedural y esperan siga así hasta 2026; expertos también aseguran que la inflación argentina baje hasta un 35% este año y 14% el año próximo.

En cuanto a las peores economías latinas, el FMI insiste en México con una caída de .5 puntos; el Caribe con una caída de .3; Puerto Rico con una contracción del .8% este año y .1% el año entrante y finalmente Venezuela, a pesar de una predicción de crecimiento, los aranceles norteamericanos impuestos a países que compren petróleo venezolano impidieron un desarrollo óptimo.