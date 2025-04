Viuda de Fernando del Solar responde a las críticas por arrojar las cenizas del conductor al mar sin sus hijos

Anna Ferro reacciona a la polémica por las cenizas de Fernando del Solar. Foto: Getty Images

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, recibió una ola de comentarios negativos al compartir en sus redes sociales que cumplió el último deseo del presentador mexicano.

A través de imágenes y videos, se pudo ver que Ferro depositó las cenizas del conductor al mar, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue la ausencia de sus hijos, fruto de su relación con Ingrid Coronado.

"Sé que nos volveremos a ver algún día, mientras tanto vivirás en mi corazón y en mi pensamiento. Gracias, gracias, gracias por este hermoso coincidir, por todos los momentos y los aprendizajes que vivimos juntos. Te amo Fer”, escribió en Instagram.

En respuesta, diversos usuarios lametaron que no participaran los jóvenes Luciano y Paolo en la despedida de su papá, por lo que colocaron comentarios como: "¿Por qué no están los hijos de Fer? Ellos tenían más derecho que tú. Tiene su primogénito, qué triste que solo pienses en ti“.

En redes sociales atacaron a la viuda del conductor también por la disputa de un departamento Crédito: Anna Ferro (Instagram)

Anna Ferro pone fin a las críticas tras la ausencia de los hijos de Fernando del Solar en su despedida

En respuesta a los comentarios negativos que recibió en redes sociales, confesó en una entrevista para “Sale el Sol” que desde el fallecimiento del presentador mexicano no ha existido comunicación con ellos.

“Ni siquiera la abuela los ha visto desde el fallecimiento de Fer, pues yo tampoco tengo comunicación y tampoco quiero romper esa paz, cuando sea el momento, será”, expresó.

Por otra parte, confesó que contrario a lo que piensa el público, los dos jóvenes sí estuvieron presentes de manera simbólica en la despedida, pues los llevaron en un portaretratos que no fue grabado por respeto a su identidad, ya que son menores de edad.

“Los llevamos, a lo mejor no se ve, en un portaretratos, a ellos dos, también llevamos a Norbet que era su papá, ahí estaban en el portaretrato. No los pudimos sacar a la luz porque son menores y no tengo derechos”, sentenció.

Anna Ferro es duramente criticada por arrojar las cenizas de Fernando del Solar al mar sin incluir a sus hijos. (Instagram)

De acuerdo con Anna Ferro, la decisión de dejar ir las cenizas de su esposo la tomó cuando se dio cuenta que la urna en que descansaban sus restos ya se estaba agrietando, lo que interpretó como una señal para dejarlo ir.

Cabe recordar que Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio de 2022, pero no fue hasta casi tres años después cuando su viuda cumplió su último deseo al arrojar sus cenizas al mar.