Litzy, prometida del chef Poncho Cadena, revela la dura enfermedad que padece desde que tenía 15 años

Actualmente, Litzy está comprometida con el chef Poncho Cadena y ha aprendido a vivir con su condición. (Foto: Instagram@litzyoficial)

En una entrevista para De primera mano, la cantante de JNS confesó que desde los 15 años padece una enfermedad crónica que la mantuvo paralizada y cambió por completo su ritmo de vida.

“Tengo fibromialgia. Desde que tenía 15 me lo detectaron. Cuando me lo diagnosticaron me dio una crisis muy fuerte que estuve en el hospital paralizada, no me podía mover, me tenían que bañar mis papás”, recordó en el programa de Imagen Televisión.

En ese entonces, su papá la tenía que sostener para que su mamá la bañara, pero actualmente, ha aprendido a sobrellevar su condición, la cual suele causarle dolor generalizado, inflamación y fatiga extrema.

“(No) tomo medicamento porque no existe un tratamiento específicio para la fibromialgia, pero todos los músculos, tendones y articulaciones se contraen. Hay mucha inflamación, mucho dolor”, detalló.

Para poder manejar los malestares, acude a acupuntura, masajes y fisioterapia; asimismo, va a terapia psicológica, pues con el paso de los años ha descubierto que su malestar es más emocional que físico.

Debido a el estrés y la autoexigencia que se maneja en la música y la actuación, la intérprete de grandes éxitos confesó que son factores que suelen detonar sus crisis de salud.

“Mucho estrés, no dormir bien, mucha presión. Cuando estoy protagonizando una telenovela; por ejemplo, siento que hay mucha responsabilidad, soy muy aprensiva, yo misma me pongo más presión de la que ya tengo. Me exijo mucho”, explicó.

Litzy tiene una enfermedad crónica que le fue diagnosticada cuando tenía 15 años. (VIX+)

De acuerdo con la actriz, antes del fallecimiento de su papá solía ser muy aprensiva con las personas que quiere, pero con el paso de los años y las experiencias comprendió que su bienestar es primero.

“Desde que mi papá murió veo la vida de otra manera, siempre me atormentaba de cosas, siempre he sido nerviosa y aprensiva, quiero que todo mundo esté bien, y ahora digo no, yo soy la que tengo que estar bien”, sentenció.

Actualmente, la actriz de “Al otro lado del muro” y “Pecadora” se encuentra comprometida con el chef Poncho Cadena, a quien conoció en su participación en MasterChef Celebrity; y pese a que su relación se ha visto envuelta en polémicas, recientemente confirmaron la fecha de su enlace matrimonial.

"11 de octubre, ese día nos casamos. El mes de octubre porque está fregón y el 11 porque así se dio, porque si no luego se dan muchas largas, es lo que tocó”, compartió Cadena en un encuentro con la prensa.

Litzy y Poncho Cadena se darán el "sí" el próximo 11 de octubre de 2025. (IG: @litzyoficial)