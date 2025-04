Imelda Tuñón podría interpretar el personaje de Maribel Guardia en el remake de la telenovela “Tú y yo”

Imelda Tuñón podría llegar a las telenovelas de la mano de Juan Osorio. Crédito: IG/imetunon Cuartoscuro

Imelda Tuñón podría prepararse para su debut como actriz en la pantalla chica después de su presentación como cantante en el teatro.

De acuerdo con información difundida por el periodista Mich Rubalcava, Televisa está buscando hacer la adaptación del melodrama “Tu y Yo”, que originalmente protagonizó Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Para sorpresa de algunos, se estaría contemplando la participación de la viuda de Julián Figueroa para el personaje que originalmente interpretó la conductora costarricense.

“En Televisa ya están formulando el remake de ‘Tú y Yo’. Supuestamente quieren que Imelda sea la que haga el papel de Maribel Guardia, el que hizo Maribel de Estela. Ahora quieren que Imelda haga el papel que hizo Maribel en la nueva versión de ‘Tú y Yo’”, señaló el periodista de espectáculos.

Según Rubalcava, el remake de un clásico de la televisión mexicana estaría a cargo de Juan Osorio, “un hombre visionario” que no duda que busque a José Manuel Figueroa para que le dé vida al papel de Joan Sebastian.

Hasta ahora, la participación de la joven actriz de teatro en la nueva versión del melodrama no ha sido confirmada, pero en redes sociales algunos internautas ya se manifestaron con cierta negativa ante la idea, pues no lo consideran oportuno debido al pleito legal que protagonizan desde enero del presente año.

Imelda Tuñón enfrenta críticas por su participación en el teatro

Antes de que el periodista revelara el supuesto nuevo proyecto de Imelda Tuñón, la joven se vio envuelta en una serie de polémicas a raíz de su participación en la obra de teatro “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”.

Durante su participación en el intermedio, la actriz olvidó el micrófono, situación que desató varias críticas sobre su desempeño profesional; sin embargo, ella decidió salir en su defensa y aclarar que todo fue una falla técnica.

“Seis años de carrera como cantante en un grupo, solista, teatro musical, etc. Y llegan los ‘nadaqueverientos’ a querer arruinarla por un tema técnico y por supuesto porque todo lo que hago lo quieren hacer polémica”, explicó por medio de una historia en Instagram.

Y agregó: "Muchas gracias por la publicidad, por ustedes y por mí, seguiré adelante. Así como nada me ha detenido nunca, me impulso de todo lo que me dicen”.

Sin embargo, su falla arriba del escenario no es lo único que ha manchado su participacion, pues Paty Muñoz, excompañera de Tuñón del grupo Bandidas, la acusó de utilizar un arreglo musical que estaba pensado para el relanzamiento de la agrupación.