Susana Zabaleta arremete contra los ‘nepo babies’ y asegura que sus hijos quieren empezar desde abajo

Susana Zabaleta dijo sentirse orgullosa de que sus hijos empiecen su carrera en la industria desde abajo. (@matiasgruenerzz)

Susana Zabaleta se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara el fragmento de una charla en la que asegura que sus hijos se están abriendo camino en la música y la actuación sin el peso de su apellido.

A través de TikTok, se difundió un breve clip en el que la cantante y actriz explica que Elizabetha y Matías Gruener no son “nepo babies”, término que se utiliza para describir a los hijos de personas famosas que han aprovechado las conexiones y posición de sus padres para ingresar en industrias como el entretenimiento, la moda, el arte o los deportes.

De acuerdo con la soprano, a su primogénita no le gusta ser considerada “nepo baby”, mientras que su hijo está empezando desde abajo en la música, con presentaciones en lugares públicos.

“Elizabetha odia ser ‘nepo baby’. Mi hijo Matías canta, pero lo hace en el metro, en universidades, donde se puede. No nació de un programa de Televisa, él salió desde abajo”, explicó.

El hecho de que sus hijos busquen abrirse su propio camino en la industria, ha hecho que los admire más, pues confesó que si ella estuviera en su lugar lo primero que haría sería pedir ayuda.

“Yo admiro mucho a mis hijos porque si yo hubiera tenido un papá famoso lo primero que hubiera hecho es pedir ayuda. Ellos no son ‘nepo babies’, quieren empezar desde abajo y los admiro tanto por eso”, puntualizó.

La cantante de soprano aseguró que sus hijos no son 'nepo babies'. Crédito: TikTok: @tobitobias68

Como era de esperarse, el comentario de la actriz de melodramas como “Fuego en la sangre” y “Mi destino eres tú”, no pasó desapercibido por los internautas, quienes mencionaron que había lanzado un dardo para Lucerito Mijares, quien actualmente participa en el programa “Juego de voces” junto a sus papás.

Usuarios aseguran que los hijos de Susana Zabaleta sí son ‘nepo babies’

En los últimos años el debate en torno a los “nepo babies” ha ido en aumento, pues a menudo se asegura que tienen un acceso privilegiado y oportunidades que otras personas no podrían obtener fácilmente.

Bajo dicho contexto, las palabras de ‘La Zabaleta’ no pudieron pasar desapercibidas, pues aunque asegura que sus hijos no han hecho uso de su apellido, varios internautas mencionaron que por el simple hecho de ser hijos de Susana Zabaleta ya tienen un plus.

Asimismo, rechazaron completamente que se lanzara contra los hijos de otros famosos, pues aunque no mencionó nombres, varios mencionaron que hablaba de Lucerito Mijares.

Susana Zabaleta junto a sus hijos. (Foto: Instagram)

“Si lo dice por Lucerito, ella no necesita de sus papás para triunfar”, “La diferencia es que los hijos de Lucero sí tienen talento”, “El apellido “Zabaleta” lo respalda" y “No es necesario tirarle a los hijos de los demás”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.