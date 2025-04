Critican a Ángela Aguilar por cantar “Shallow” de Lady Gaga: “¿Por qué grita?”

(Facebook Ángela Aguilar / Lady Gaga)

Hace algunos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron vistos compartiendo momentos con la familia Aguilar en una celebración especial: el cumpleaños de Aneliz Aguilar, hermana mayor de la joven cantante. La reunión, que se llevó a cabo en un ambiente íntimo y familiar, estuvo marcada por la música, la convivencia y una serie de interpretaciones musicales.

En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías que documentaron la velada, mostrando a los asistentes disfrutando de una noche llena de canciones tradicionales mexicanas. Entre los intérpretes que destacaron durante la fiesta estuvieron Leonardo, Pepe, Ángela y Nodal, quienes ofrecieron diversas interpretaciones frente a familiares y amigos.

Uno de los temas protagonistas de la reunión fue “Cielo Rojo”, el cual fue interpretado en vivo por Ángela Aguilar y muy aplaudido por su esposo.

Tenden a Ángela Aguilar por cantar shallow. (TikTok: Nodalngela_fans)

No obstante, uno de los momentos más comentados por internautas ocurrió cuando Ángela sorprendió a los presentes al interpretar el tema “Shallow”, la famosa canción de Lady Gaga y Bradley Cooper, de la película A Star Is Born (2018). Su versión del tema dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales, ya que algunos criticaron que no había logrado alcanzar el tono vocal de la pieza.

“Shallow” ha superado en premios y condecoraciones a algunos de los mayores éxitos de la cantante, como “Bad Romance” y “Born This Way”. Gaga interpretó el tema como solista en febrero de 2019 en los premios Grammy y posteriormente fue nuevamente presentada a dueto junto con Bradley en los premios Óscar.

“No le salió”, “Que aburridas sus reuniones”, “Ella piensa que gritar es cantar”, “Lady Gaga es única”, “Ni se le entiende”, “¿Qué le pasó a su voz?”, “Con Lady Gaga no”, “¿Por qué grita?”, “No reconocí la canción”, “No hay punto de comparación”, “Primero Selena y ahora con Lady Gaga”, fueron algunos de los comentarios que usuarios lanzaron en los videoclips.

Ángela sorprendió a los presentes al interpretar el tema “Shallow”, la famosa canción de Lady Gaga y Bradley Cooper, de la película 'A Star Is Born'. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Cabe señalar que aproximadamente en el año 2020, Ángela Aguilar ya había realizado ese cover y había sido compartido en la plataforma de YouTube.

Por otro lado, la celebración de los Aguilar provocó gran revuelo ya que los recién casados aparecieron también con unas copas de más. Pues la pareja participó en diversos de videos de su amigo, el influencer Kunno, quien realizó un curioso reto donde enumeran la cantidad de tragos que han bebido a lo largo de la velada.

En total, la cantante de regional mexicano habría bebido un total de 11 tragos, mientras que Nodal confesó haber tomado 27 o 35 vasos de alcohol.