Sheinbaum responde a Trump sobre carteles mexicanos: “Ellos tienen su forma de comunicar, no habrá subordinación”

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que para combatir a los grupos delictivos, se mantendrá una buena coordinación con fuerzas de seguridad norteamericanas.

“Queremos ayudar a México, pero no se puede gobernar así. México le tiene mucho miedo a los carteles y de hecho creo que controlan grandes secciones de México y no quiero decirlo porque me estoy llevando muy bien con la presidenta”, resaltó Donald Trump en una entrevista para Fox News.

Tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la situación de narcotráfico en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en la mañanera de este 16 de abril que no hay miedo alguno hacia los grupos delictivos y solo permitirá al gobierno norteamericano recibir coordinación e información específica sobre los carteles.

“Ellos tienen su forma de comunicar, es nuestro principio, nuestra convicción y para proteger al pueblo de México debe haber coordinación, colaboración, se comparte información pero todo con respeto a la soberanía”, mencionó Sheinbaum.

Aunado a esto, la presidenta recalcó que se mantiene una fuerte colaboración todos los días con el Gabinete de Seguridad y no permitirá que fuerzas de seguridad estadounidenses intervengan más de lo aceptado por las leyes mexicanas.

Sheinbaum, mencionó que a comparación de anteriores mandatarios, ella regula por medio de la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Mexicana a todos aquellos agentes extranjeros que operen en tierras mexicanas.

“Ellos tienen permisos para operar aquí (agentes estadounidenses), pero tiene reglas. Ellos tiene que estar en comunicación con autoridades mexicanas, enviar informes y por medio de un comité autorizar o no diversas acciones”, resaltó la presidenta.

Sheinbaum Pardo reafirmó que miembros de las agencias norteamericanas trabajan de la mano con la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina y las operaciones dentro de México serán encabezadas por las propias fuerzas mexicanas, no por extranjeros.

“Hay mucha comunicación y nosotros siempre pedimos respeto. Hasta ahora, siempre ha habido una relación muy respetuosa”, finalizó Sheinbaum.

A pesar de que Donald Trump busca regular más a los carteles mexicanos (recientemente denominados grupos terroristas), el mandatario mantiene su postura de querer ayudar todavía más a México para contrarrestar el impacto de inseguridad.

“Me llevo muy bien con la nueva presidenta (Sheinbaum) que es una mujer muy fina, tengo que decirlo. La relación es muy buena y queremos ayudarla”, insistió Trump.