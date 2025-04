Filtran la supuesta y elevada suma de dinero que le daba Daniel Bisogno a su padre: “Con razón pelea el hermano”

(Ventaneando/Archivo)

En medio de la disputa familiar que ha seguido al fallecimiento de Daniel Bisogno, nuevas revelaciones sobre el manejo del dinero que el conductor destinaba mensualmente a su entorno más cercano han desatado una ola de reacciones en redes sociales.

Esta nueva información sale a la luz mientras se desarrolla una controversia por la administración del legado del conductor, el cual presuntamente incluiría grandes cantidades de dinero en efectivo, tres vehículos de lujo, además de tres o cuatro propiedades.

Presuntamente varios de estos bienes se encuentran a nombre de su ex esposa Cristina Riva Palacio, madre de la única hija de Bisogno, Micaela; lo que añade un grado de complejidad a la cuestión legal de testamentar la herencia.

Recientemente Alex Bisogno, hermano del periodista, publicó un comunicado en donde informó su distanciamiento con Cristina. En el mismo expresó su deseo de funcionar como albacea de la herencia -a petición de su hermano- y acusó de haber perdido acceso a la casa del Pedregal, dado que las chapas de entrada fueron reemplazadas por unas nuevas.

¿Cuánto dinero daba Daniel Bisogno a su familia?

(Twitter: @AztecaUno)

En medio de esta situación, en redes sociales se difundió información de la aparente cantidad de dinero que Daniel Bisogno otorgaba a sus familiares para sostener el cuidado y mantenimiento de su padre.

Según la cuenta de X conocida como La Tía Sandra, el conductor de Ventaneando entregaba $40 mil pesos mexicanos a su hermana por el cuidado de su padre, además de $35 mil pesos mexicanos directamente al señor, sumando un total de $75 mil pesos mensuales.

“Daniel le daba $40 mil pesos a la hermana por cuidar a su papá. Y Daniel daba a su papá otros $35 mil pesos directamente. Eso es lo que están pelando”, escribió la cuenta, aunque no se confirmó el origen de la información.

Los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios cargados de asombro, ironía y crítica. “Sí que ganaba muy bien Daniel: eran mensuales $75,000 pesos y aparte lo que le daba a la hermana. Con razón anda peleando el hermano”, escribió una persona en X.

Otra usuaria comentó: “Omg con razón tanto escándalo. Yo pensaba que se hablaba de $3 mil a la semana, dije poco más, pero ya lo demás es una locura. Gracias a Dios que pueden, pero el pago a la hermana… ¿como por qué?”.

Éstas serían las propiedades y bienes de Daniel Bisogno que están en disputa en la herencia. (Infobae México)

Varios internautas criticaron que el cuidado de su padre se convirtiera en lo que consideran un “negocio”. “Ganaba más que las enfermeras de base del IMSS, que son de las mejores pagadas”, escribió un usuario, mientras otro ironizó: “$40 mil pesos por cuidar al don… yo me apunto”.

La polémica también alcanzó a Micaela, la hija de Daniel Bisogno, a quien muchos usuarios defendieron señalando que no le corresponde cargar con los gastos del abuelo y la tía, ahora que su padre ya no está. “Los dejó muy mal acostumbrados, ya es hora que los hermanos pongan de su dinero para el papá. Micaela no tiene por qué cargar con eso”, opinó una persona.

Algunos usuarios señalaron que Daniel Bisogno intentó sostener económicamente a su familia incluso cuando su estado de salud era delicado. “En eso debió apurarse el Bisogno, amparar a su hija, y desacostumbrar a los otros a que ya no iba a haber dicho sueldo”, se leyó en otro de los comentarios que circulan en redes.

Mientras tanto, el nombre de Daniel Bisogno continúa siendo tendencia, no por su carrera o su legado en la televisión, sino por las disputas y el dinero que dejó tras su partida.