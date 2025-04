Qué dicen “Presidente” y “El Búho”, los narcocorridos que pedía el público a Luis R. Conriquez en la feria de Texcoco

El cantante sonorense Luis R. Conriquez enfrentó la furia del público en Texcoco tras anunciar que no cantaría narcocorridos por disposición estatal; los asistentes pedían temas como “Presidente” y “El Búho”. (Instagram: Luis R. Conriquez)

La madrugada del sábado 12 de abril, el concierto de Luis R. Conriquez en el Palenque de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025 terminó en caos, luego de que el cantante informara que no interpretaría corridos que hicieran referencia a la violencia o al crimen organizado, por orden del Gobierno del Estado de México.

La respuesta del público fue inmediata y violenta: abucheos, gritos, lanzamiento de objetos al escenario, agresiones al equipo de músicos y la destrucción de instrumentos y equipo de sonido, con pérdidas materiales estimadas en más de cuatro millones de pesos, según informó su representante, Freddy Pérez.

La molestia del público se desató al enterarse de que Conriquez no cantaría temas como “Presidente” o “El Búho”, dos de los narcocorridos que el público empezó a pedir al artista sonorense.

‘Presidente’: una crónica de poder dentro del CJNG

El corrido "Presidente" fue uno de los pedidos por el público en la feria de Texcoco. (YouTube)

“Presidente”, estrenada el 21 de octubre de 2024 e interpretada por Natanael Cano, Luis R. Conriquez, Gabito Ballesteros y Neton Vega, se ha convertido en un fenómeno musical en plataformas digitales como YouTube y Spotify. La canción se caracteriza por referencias explícitas a lujos extremos, redes internacionales de tráfico de droga, uso de armas, vigilancia paramilitar y figuras reales dentro del crimen organizado.

Uno de los personajes referidos en la letra es Juan Carlos Valencia González, alias “03″ o “El R-3″, identificado como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Las menciones “A la orden del Tres” y “también del M” aluden a estos dos nombres claves en la estructura del CJNG, según han señalado reportes de prensa.

Otros pasajes del tema, como “Hasta en Bugatti la cocaine llega hasta Medio Oriente” o “las armas exportadas me las mandan en paquete, llegan de Rusia a Jalisco”, hacen alusión al tráfico transnacional de estupefacientes y armamento. La letra también incorpora el uso de plataformas digitales como Telegram para el manejo de operaciones ilícitas.

Entre los elementos destacados por las autoridades en su decisión de censurar el tema se encuentra también la mención a “El Plumas”, presunto líder del CJNG y señalado como autor intelectual del asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en diciembre de 2020.

Aseguran que Luis R. Conriquez recibió amenazas de muerte tras trifulca en el Palenque de Texcoco: “No más narcocorridos” (Fotos: Instagram / @luisrconriquezoficial)

Letra de ‘Presidente’

“Carros de mercancía directa que le mando al cliente

Hasta en Bugatti la cocaine llega hasta Medio Oriente

Se me ven los LV, ya me elevé, me chingué un pase en caliente

Pero con la reina Isabel, no con los presidentes

Vendiendo libras, gastando libras

Con unas putas, pero esterlinas

Perfil de artista y yo no salgo en las revistas

Instа privado, only fresitas

Y en el Telegram las aguas frescas se van

De aquí para allá, de allá para acá

Cuernos colorados, ando en la Brabus

Patrullando el charco, compa Shrek al tanto

Y el pinche Jacob es del padrino

Cinco millones al brinco

Agua de calzón, mi L’Immensité

Una güera prieta, pero de caché

Y un tusi de las cuatro leches

A la orden del Tres

Y también del M

¡Eah!

Así suena su compa Gabito, viejo

Jálese, compa Netón

Así nomá

Jálese la greña, compa Luis R

Y bien jalapeño, compadre

¡Trakas, hijo’e su puta madre!

Las armas exportadas me las mandan en paquete

Llegan de Rusia a Jalisco, la línea directa el flete

Tenis Nike, la gorrita p’adelante, Versace los lentes

Mirando para todos lados, fumándome un matagente

Vendiendo libras, gastando libras

Con unas putas, pero esterlinas

Perfil de artista y no salgo en las revistas

Instа privado, only fresitas

Y en el Telegram las aguas frescas se van

De aquí para allá, de allá para acá

Cuernos colorados, ando en la Brabus

Patrullando el charco, compa Shrek al tanto

Y el pinche Jacob es del padrino

Cinco millones al tiro

Agua de calzón, mi L’Immensité

Y una güera prieta, pero de caché

Y un tusi, pero de tres leches

A la orden del Tres

Y también del M”.

‘El Búho’: una narración desde la frontera

"El Búho", otro de los temas pedidos en la feria. (Spotify)

La canción “El Búho”, interpretada por Luis R. Conriquez, traza la historia de un joven involucrado en actividades delictivas en el corredor fronterizo entre Tijuana y San Diego, con vínculos narrativos a Culiacán, Sinaloa. A diferencia de “Presidente”, este tema se centra en una figura más operativa dentro del narcotráfico, sin abandonar los tópicos de poder, lealtad y violencia.

“Soy de trabajo y no de pleito / pero si me buscan me defiendo / metiéndole jale a los gringos / y a todos los clientes los tengo contentos”, canta el protagonista, que se identifica como “El Búho de Tijuana”. A través de su voz, la canción presenta una visión del narco como alternativa de vida frente a la pobreza: “Preferí las calles en vez de estudiarle / me gustó el refuego que pueden contarme”.

La letra también hace alusión a su aparición en medios como el semanario Zeta, donde se exponen presuntos vínculos criminales: “En el Zeta ya me han quemado / pero nada me han comprobado”. Además, menciona claves numéricas que usualmente representan estructuras de mando: “Mando saludos pa’l Cinco, al Dos y al Once”, sin precisar identidades.

Aunque “El Búho” no menciona cárteles de forma directa, sí reproduce una narrativa de organización, fidelidad, confrontación con la ley y tráfico de droga hacia Estados Unidos, componentes centrales del imaginario narco.

Letra de ‘El Búho’

“Aquí andamos desde Culiacán

Su compa Luis R Conriquez

Frente a las cámaras mi compa Cervando

Vamos a aventarnos un corrido, se llama el Búho

Y jálese compa Bocho

Y puro Cartel Music

Pa’ todo el que quiera saberlo

Somos los que pelean el cerco

De tanta guerra por acá

Las calles de Tijuana parecen infierno

Soy de trabajo y no de pleito

Pero si me buscan me defiendo

Metiéndole jale a los gringos

Y a todos los clientes los tengo contentos

Y pa’ presentarme tengo que contarles

Que hace mucho tiempo también sufrí hambre

Preferí las calles en vez de estudiarle

Me gustó el refuego que pueden contarme

Todo lo he vivido que aunque de morillo

Pero bien curtido tuve mis motivos

La necesidad fue más grande que el miedo

Nunca me ha importado meterme en enredos

Por clave yo soy el Búho de Tijuana

Pendiente de mi terreno

Así suena su compa Luis R Conriquez, viejo

En el Zeta ya me han quemado

Pero nada me han comprobado

Piensan que porque uno chambea

Ya tiene el instinto por andar matando

Desde La Tía hasta San Diego

Me mirarán en el refuego

Mando saludos pa’ el Cinco, al Dos, y al Once

Sin olvidar al viejo

Y pa’ presentarme tengo que contarles

Que hace mucho tiempo también sufrí hambre

Preferí las calles en vez de estudiarle

Me gustó el refuego que pueden contarme

Todo lo he vivido que aunque de morillo

Pero bien curtido tuve mis motivos

La necesidad fue más grande que el miedo

Nunca me ha importado meterme en enredos

Por clave yo soy el Búho de Tijuana

Pendiente de mi terreno”.

Censura, reacción y debate público

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

La decisión de prohibir la interpretación de narcocorridos en el concierto de Luis R. Conriquez en la Feria Internacional del Caballo 2025 fue tomada en respuesta a una recomendación del Gobierno del Estado de México, transmitida apenas unas horas antes del evento. La medida, según confirmó el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, tuvo como objetivo evitar que se hiciera apología del delito, en un contexto en el que varios gobiernos estatales han comenzado a establecer límites legales y administrativos a este tipo de expresiones musicales.

“El exhorto llegó de manera prematura, de jueves para viernes. Hicimos lo propio y el artista acató”, explicó el alcalde en entrevista con Joaquín López-Dóriga. Aclaró que la Feria había sido planeada con varios meses de anticipación y que el cantante había sido promovido como parte del cartel sin restricciones previas. “Querían escucharlo con los corridos famosos (…) La respuesta del público fue lo que nos sorprendió mucho”, dijo Gutiérrez, quien reconoció que la situación derivó en un episodio de riesgo.

Desde el escenario, Luis R. Conriquez explicó su decisión al público: “Es una ley que se tiene que respetar. Yo también me siento mal por no cantarles lo que ustedes quieren escuchar”. Sin embargo, la molestia entre los asistentes escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión directa contra el equipo artístico.

El representante del cantante, Freddy Pérez, publicó en Instagram un comunicado en el que atribuyó la responsabilidad de los hechos a la reacción del público: “Nuestro artista solamente cumplió con lo establecido y la gente reaccionó muy mal, destrozando instrumentos y equipo de audio”.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México había emitido días antes un mensaje público señalando que cualquier espectáculo en el que se hiciera apología de la violencia, exaltación de personajes criminales o consumo de narcóticos podría ser sujeto de sanciones, incluso de prisión de hasta seis meses. Municipios como Texcoco, Tejupilco y Metepec fueron señalados como zonas de aplicación inmediata de estas medidas.

A nivel nacional, varios estados han adoptado políticas similares. En febrero de 2025, el gobierno de Nayarit prohibió la presentación de corridos tumbados en actos públicos. Baja California, Chihuahua y Quintana Roo también han limitado la difusión de estos géneros en conciertos, ferias y espacios municipales.

El lunes anterior al concierto en Texcoco, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un concurso binacional de música “por la paz y contra las adicciones”, con el objetivo de fomentar expresiones culturales alternativas entre jóvenes de México y Estados Unidos. La iniciativa busca contrarrestar la penetración de los narcocorridos, que en los últimos años han ganado espacio en plataformas de streaming, redes sociales y espectáculos masivos.