Junior H reacciona a la polémica por los narcocorridos y defiende su valor cultural: “Es triste y ridículo”

Junior H cuestionó las restricciones locales a los corridos y afirmó que forman parte de una cultura que no podrá ser apagada fácilmente. (Coachella/Captura de pantalla)

En un momento de tensión para la música regional mexicana, marcado por los disturbios en Texcoco tras la decisión de Luis R. Conríquez de no interpretar corridos bélicos y la revocación de visas a grupos como Los Alegres del Barranco en Estados Unidos, el cantante Junior H se pronunció en defensa del género y lamentó las restricciones impuestas en distintos estados y municipios del país.

Durante una entrevista con la periodista Tere Aguilar, publicada en su canal de YouTube, Junior H calificó como “muy triste” y “ridículo” que gobiernos locales estén intentado censurar el género: “Es muy triste que llevamos décadas con esta música y apenas están comenzando a hacer esto; para mí es la verdad muy ridículo y muy triste, porque es música con la que comenzamos, con la gente que nos conoce”, afirmó el intérprete.

Las declaraciones se dan en medio de una oleada de medidas adoptadas en entidades como Nayarit, Baja California, Chihuahua y Estado de México, además de las intenciones de Jalisco y Michoacán, donde se ha pedido evitar la apología del delito en espectáculos públicos.

El cantante, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, explicó que cuando comenzó a escribir música en 2017, lo hacía desde una perspectiva personal, vinculada con su entorno y vivencias. “Hablábamos más de nosotros, de andar en las calles, de crecer en el barrio”, relató. En contraste, dijo que los corridos tradicionales eran aún más explícitos: “Eran 100% narcocorridos, 100% violencia, armas, drogas”.

Junior H con Peso Pluma en Coachella este 13 de abril de 2025. (Coachella/Captura de pantalla)

Aunque ha desarrollado propuestas musicales más introspectivas con su proyecto Sad Boys, Junior H reconoció que los corridos siguen siendo una parte central de su obra y de la identidad de sus seguidores. “La gente acepta los estilos nuevos, pero siempre hay quien dice: ‘Vuelve a los corridos’. Porque por ellos nos conocieron”, señaló.

Al ser consultado sobre si planea modificar sus letras ante las nuevas políticas, fue enfático al señalar que es parte de la cultura mexicana que lleva toda una vida. Añadió que continúa trabajando en nuevos lanzamientos dentro del género, aunque sin descuidar la diversidad estilística que ha cultivado en los últimos años.

“Esperemos que que no se se ponga nada más delicado y que al final del día para mí es difícil ¿sabes? Es una cultura, yo creo que es muy difícil apagarlo o o dejar que de repente de un día para otro ya no se hagan corridos o que ya no se escuche esa música, es muy difícil y no van no no van a poder tan fácil apagarlo, sobre todo porque es una cultura que lleva toda la vida”, subrayó.

Cabe apuntar que este domingo, Junior H se presentó en el escenario principal del festival Coachella, en California. Durante su set, el cantante interpretó algunos de sus temas más representativos, incluidos “Mientras Duermes”, “La Cherry” y “Y Lloro”, acompañado por Peso Pluma y Tito Double P como invitados especiales, pero sin interpretar ningún narcocorrido.

Narcocorridos bajo presión

Los Alegres del Barranco hacen apología a El Mencho en Uruapan, Michoacán. (TikTokt: miguelvargas.5827)

En las últimas semanas, el debate en torno a los narcocorridos —género musical que alude o glorifica a figuras del crimen organizado y su estilo de vida— ha escalado tanto en México como en Estados Unidos, en medio de un debate sobre si debería o no prohibirse estas expresiones.

La atención pública sobre los narcocorridos se intensificó a raíz de un concierto del grupo Los Alegres del Barranco, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una presentación en Jalisco y Michoacán. El incidente provocó que el gobierno de Estados Unidos revocara sus visas de trabajo, al considerarlo una apología directa a la criminalidad, al tiempo que están medio de investigaciones sobre estos hechos.

Sin embargo, el punto más visible del problema ocurrió el pasado 11 de abril en la Feria del Caballo de Texcoco, cuando el cantante Luis R. Conriquez, conocido por su repertorio de corridos bélicos, informó al público que no interpretaría ese tipo de canciones por una instrucción del gobierno del Estado de México.

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

“Es una ley que se tiene que respetar”, dijo durante su actuación. El anuncio provocó una reacción violenta entre los asistentes: abucheos, objetos lanzados al escenario, destrozos de instrumentos y agresiones al equipo de músicos.

El gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez, confirmó el incidente en un comunicado y reiteró su petición a los municipios de la entidad para evitar “apología de la violencia, referencia a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos” en eventos públicos.

En respuesta a los hechos en Texcoco, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una política de censura a nivel federal. “Queremos promover que la música tenga otros contenidos, pero es importante que se sepa que no están prohibidos”, declaró. Su administración presentó esta semana el concurso binacional México Canta, dirigido a jóvenes mexicanos y mexicoamericanos, para fomentar propuestas musicales sin contenidos violentos.