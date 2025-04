Internautas tunden a Imelda Tuñón tras olvidar el micrófono durante su debut como cantante

La viuda de Julián Figueroa rindió homenaje a Selena Quintanilla con un popurrí. (Captura de pantalla @alexpaez)

Durante el fin de semana, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, sorprendió al público de Monterrey al presentarse en el intermedio de la obra teatral “Soltero, Casado, Viudo y Divorciado”.

La exnuera de Maribel Guardia debutó en el escenario con un popurrí en homenaje a la icónica cantante Selena Quintanilla.

Tuñón abrió con el tema “Como la Flor”, uno de los éxitos más emblemáticos de Selena. Sin embargo, su debut no estuvo exento de contratiempos. Ya que al salir al escenario, la cantante olvidó llevar consigo el micrófono, lo que la obligó a regresar tras bambalinas por unos segundos. Este imprevisto dejó a los bailarines solos frente a la audiencia.

Imelda retomó su actuación, aunque comenzó su interpretación a mitad de la canción. Además, su presentación también estuvo acompañada de algunos problemas relacionados con el vestuario que utilizó esa noche. Tras el espectáculo, Imelda tuvo un encuentro con la prensa donde expresó su entusiasmo por presentarse en el estado, señalando que nunca antes había tenido la oportunidad de actuar en un escenario local.

Imelda Tuñón debuta como cantante en Monterrey. (alex90_sp)

“En el escenario me siento muy contenta, yo les he estado platicando desde hace como tres años que el escenario si es como mi casa. Me gusta el escenario, me gusta ver a la gente, la reacción... es como todo muy de vibras, es muy diferente a la televisión. Aquí en casa (Monterrey) me siento muy contenta y venir ahorita a trabajar, a pisar un escenario en Monterrey, nunca había pisado un escenario aquí. Es algo muy especial para mí”, aseguró.

Según detalló la artista, un problema técnico relacionado con el micrófono fue lo que ocurrió en su actuación. “No hubo nervios pero si varias cositas por ejemplo que en el staff hubo un tema con el micrófono. Entonces salgo, me regresé y si dije vamos a retomar desde donde va la canción”, señaló que ella no lo habría olvidado.

“No tiene talento”, “No canta bien, pobre”, “¿A quién se le ocurrió?”, “Tiene talento, solo falta que lo encuentre”, “Parece karaoke”, “Que se dedique a otra cosa”, “Debut y despedida”, fueron algunos comentarios por parte de usuarios que llenaron los videoclips en redes sociales como TikTok.

La cantante aseguró que fue un error del staff haber salido sin micrófono al escenario. (Captura de pantalla)

Incluso hubo internautas que empezaron a compararla con Jolette. La cantante y conductora mexicana que ganó notoriedad en 2005 al participar en la cuarta generación del reality show musical “La Academia”, transmitido por TV Azteca.

Su paso por el programa generó una gran polémica, convirtiéndola en una de las concursantes más comentadas en la historia del reality. La controversia se originó porque, a lo largo de su participación, Jolette recibió fuertes críticas tanto del jurado como de la audiencia debido a su desempeño vocal, el cual fue considerado por muchos como deficiente.