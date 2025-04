Vinculan a proceso a la influencer Pía Díaz por ingresar a la Guardería ABC de Sonora en ruinas

Pía Díaz fue vinculada a proceso el delito de encubrimiento, en la hipótesis de alterar la escena de un hecho delictivo (Captura de pantalla: Badabun)

En 2021, Pía Díaz ingresó a la Guardería ABC de Sonora (donde ocurrió un trágico accidente en el que murieron 49 menores) para generar contenido y subirlo a sus redes sociales. Por esos hechos, la influencer ahora fue vinculada a proceso.

Ana “N”, verdadero nombre de la creadora de contenido, fue vinculada a proceso el delito de encubrimiento, en la hipótesis de alterar la escena de un hecho delictivo, como está previsto en el Artículo 400 Párrafo Primero Fracción VI del Código Penal Federal.

La audiencia de se llevó a cabo el pasado jueves ante el Juez de Distrito en Hermosillo. El abogado de las familias afectadas, Noé Franco, indicó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que este proceso se desprendió de una denuncia presentada el 21 de julio de 2021.

Pese a ser vinculada a proceso, Pía Díaz compartió unas historias en su perfil de Instagram este fin de semana, en las que se observa su estancia en lo que parece ser un centro nocturno.

Pese a ser vinculada a proceso, Pía Díaz salió a un centro nocturno días después (Foto: Instagram/lapiadiaz)

Y es que según la resolución del juez, Díaz enfrentará su proceso en libertad, ya que el delito no es grave y, por lo tanto, no amerita prisión preventiva. La influencer solamente tendrá que presentarse a la firma periódica. La única restricción es que no puede cambiar de residencia (ella es oriunda de Hermosillo).

El video de Pía Díaz

Bajo el título "Así luce la guardería ABC 12 años después“, Pía Díaz realizó un video para Badabun (productora audiovisual), con la supuesta finalidad de ”documentar" el estado actual del inmueble donde ocurrió el incendio.

“Yo pensé que solo iba a encontrar una bodega quemada, pero esto está lleno, lleno (de objetos) por donde pises”, narró en su momento la influencer.

Lo anterior generó indignación entre la opinión pública y las familias afectadas, debido a que se violó la restricción de la guardería y, además, se intentó lucrar con la tragedia y el dolor.

49 menores de edad fallecieron a causa del incendio en la Guardería ABC (Foto: EFE/Mario Guzmán)

A raíz de lo anterior, un grupo de seis madres interpusieron una denuncia formal contra Pía Díaz. No obstante, en la plataforma YouTube se pueden encontrar al menos cinco videos de otros influencers que también ingresaron a la Guardería ABC para generar contenido. Además de Badabun, también se encuentra Cano Man, Terror en Hermosillo, Beto Velax y NoManchez_Mex.

Qué ocurrió en la Guardería ABC

El 5 de junio de 2009, un incendió consumió la Guardería ABC, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El inmueble se había instalado en agosto de 2001 en la colonia “Y griega”. Se trataba de un predio que compartía muro con una bodega de la Secretaría de Hacienda, la cual era utilizada para almacenar placas vehiculares.

Alrededor de las 14:45 horas se registró un incendio en la bodega de Hacienda, el cual se propagó hasta la guardería, ya que el techo tenía recubrimiento de poliuretano.

El siniestro provocó la muerte de 49 menores (25 niñas y 24 niños) de entre 10 meses y 4 años de edad. Además, otros 104 infantes resultaron lesionados o intoxicados.

Las investigaciones realizadas indicaron que la guardería no cumplía con ciertos requisitos de seguridad, tales como: existencia de detectores de humo, señalización de rutas de evacuación, cantidad mínima de extintores y salidas de emergencia.