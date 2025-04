¿Se debe “desintoxicar” el hígado después de un tratamiento médico? Esto dice la ciencia

El hígado es un órgano que mantiene funciones esenciales para el organismo.. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El concepto de “desintoxicación del hígado” ha ganado popularidad en redes sociales y medios de comunicación, pero, según lo informado por diversas fuentes especializadas, este órgano no requiere intervenciones externas para limpiarse.

El hígado, considerado el principal órgano desintoxicante del cuerpo humano, realiza de manera continua y eficiente funciones esenciales como filtrar toxinas, metabolizar medicamentos y procesar nutrientes. Sin embargo, en casos donde ha sido sometido a un esfuerzo considerable, como tras tratamientos médicos prolongados o el uso de medicamentos hepato-tóxicos, es posible adoptar hábitos que apoyen su recuperación y optimicen su funcionamiento.

De acuerdo con lo consultado por este medio, el hígado es capaz de Recuperarse por sí solo y mantener su capacidad de detoxificación sin necesidad de productos o “dietas milagrosas”. Este órgano filtra aproximadamente 1,5 litros de sangre por minuto y cuenta con enzimas especializadas, como el citocromo P450, que metabolizan toxinas y desechos.

Sin embargo, situaciones como el consumo prolongado de antibióticos, quimioterapia o analgésicos pueden generar estrés hepático, lo que podría manifestarse en síntomas como fatiga, náuseas, digestión lenta o inflamación abdominal. En estos casos, aunque no sea necesario “desintoxicar” el hígado, sí se recomienda adoptar medidas que favorezcan su recuperación.

El mito de la desintoxicación y la realidad científica

El término “desintoxicación del hígado” ha sido ampliamente malinterpretado, especialmente en el contexto de dietas y productos que prometen limpiar este órgano. Según lo detallado por especialistas, no existe evidencia científica que respalde la necesidad de desintoxicar el hígado en personas sanas. Este órgano no se “satura” de toxinas, salvo en casos de enfermedades hepáticas graves como cirrosis o hepatitis crónica.

Estudios publicados en revistas científicas, como el Journal of Hepatology, han demostrado que el hígado tiene la capacidad de desintoxicar el cuerpo de manera constante y eficiente. Además, investigaciones en Clinical Gastroenterology and Hepatology señalan que los suplementos y jugos comercializados como “detox” no tienen un impacto significativo en la mejora de la función hepática en individuos sin patologías preexistentes.

¿Cuándo y cómo apoyar la función hepática?

Aunque el hígado no necesita ser desintoxicado, existen situaciones específicas en las que puede ser beneficioso adoptar hábitos que respalden su función. Según los especialistas, estas circunstancias incluyen haber pasado por tratamientos médicos prolongados, padecer enfermedades como hígado graso o hepatitis, o presentar síntomas digestivos recurrentes. También es recomendable apoyar al hígado si se busca mejorar la salud metabólica y digestiva en general.

Entre las estrategias más efectivas para promover la salud hepática se encuentran la hidratación adecuada, una dieta rica en alimentos antiinflamatorios y la reducción de la carga tóxica en el organismo. Consumir agua natural y evitar bebidas como refrescos, alcohol y café en exceso son medidas clave. Asimismo, incluir alimentos hepato-protectores en la dieta puede marcar una diferencia significativa.

Alimentos y hábitos que favorecen la salud del hígado

Diversos alimentos han demostrado tener propiedades beneficiosas para el hígado. Entre ellos destacan los vegetales amargos, como la alcachofa y la rúcula, que estimulan la producción de bilis, y las crucíferas, como el brócoli y el repollo, que activan enzimas de desintoxicación.

Las frutas cítricas, ricas en vitamina C, también son recomendadas, al igual que especias como la cúrcuma y el jengibre, conocidas por sus propiedades antiinflamatorias.

Otros alimentos como el ajo y la cebolla, que contienen compuestos ricos en azufre, apoyan procesos metabólicos esenciales en el hígado. Además, reducir el consumo de alcohol, frituras, alimentos ultraprocesados y productos con alto contenido de sal o azúcar es fundamental para evitar sobrecargar este órgano.

El ejercicio físico diario también juega un papel importante, ya que mejora el metabolismo de las grasas y el flujo sanguíneo hacia el hígado, contribuyendo a su óptimo funcionamiento.

Precauciones frente a los productos “detox” y dietas extremas

A pesar de la popularidad de los suplementos y jugos “detox”, los expertos advierten sobre los riesgos asociados a su consumo, especialmente en personas con enfermedades hepáticas o que toman medicamentos. Según lo reportado, algunos de estos productos pueden interactuar negativamente con tratamientos médicos o incluso causar daño hepático si se consumen en exceso.

Las dietas líquidas extremas o los ayunos prolongados sin supervisión médica también pueden debilitar el organismo, en lugar de favorecer la salud del hígado. Por ello, se recomienda optar por una alimentación equilibrada y basada en evidencia científica, en lugar de recurrir a soluciones rápidas o “curas mágicas”.