Esposan a joven por entrar al Metro de CDMX con su guitarra; acusa contradicciones en declaración de policías | Video

César, un joven músico, fue detenido dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC), simplemente por transportar una guitarra, lo que generó que incluso fuera esposado y trasladado a un juzgado cívico.

La detención quedó grabada en un video, el cual se viralizó en redes sociales y muestra el momento en que el joven baja por las escaleras eléctricas esposado y custodiado por dos policías auxiliares, quienes indican que lo detuvieron por “transportar instrumentos sin fundas”, afirmando que esto es una falta administrativa.

-César, ¿Por qué te llevan esposado?

“Por transportar instrumentos sin funda dentro de las instalaciones del Metro”, responde el joven a la persona que va grabando el video.

-¿Y eso amerita que te pongan esposas?

“Es una falta administrativa a la ley de cultura cívica”, responde uno de los oficiales.

El joven acusó a los policías de mentir sobre las razones por las que fue detenido. Crédito: Cuenta de X- Metro Viral

El Metro capitalino respondió a la publicación del video señalando que la detención ocurrió el sábado 04 de abril, en la estación Chabacano de la Línea 9, luego de que un usuario del transporte se quejó del joven. No obstante, el músico acusó que esto no es cierto.

“La situación ocurrió el sábado 04 de abril, cuando elementos de Seguridad atendieron la queja de un usuario y retiraron a una persona por tocar un instrumento musical y solicitar dádivas en la estación Chabacano de Línea 9.

“De igual forma se lleva a cabo una investigación para determinar que los oficiales hayan actuado conforme a los protocolos. Se hace un llamado a los usuarios a respetar las normas y hacer buen uso de las instalaciones. Evita la desinformación, así como compartir información falsa”, aseveró el STC.

Joven aclara qué sucedió y acusa contradicciones en versión de policías

El joven también respondió a la publicación del video, asegurando que hay contradicciones en las versiones de los policías y las autoridades del Metro, pues aclaró que la detención ocurrió el viernes 3 de abril, no el sábado como señaló el STC.

Asimismo, narró que los policías lo interceptaron cuando caminaba por los pasillos para transbordar de la Línea 8 a la 9, donde le preguntaron sobre su profesión y lo acusaron de cometer una falta administrativa por ir con un instrumento sin funda.

No obstante, el aclaró que no iba tocando su guitarra y abordó el Metro para dirigirse a los restaurantes donde toca.

“Esto ocurrió el viernes en el metro chabacano, no el sábado. El oficial Soto, quien contesta las preguntas, y su compañero me detuvieron en el transbordo de la línea 8 y 9, en las escaleras, justo doblando para el andén dirección Tacubaya de la Línea 9.

“Me preguntaron por mi profesión y después alegaron una falta administrativa, la cuál según ellos consisten en transitar con la guitarra sin funda, y se interpreta que estaba tocando en el metro, cosa que es falsa, ya que yo me dirigía a la zona de restaurantes en la cuál toco”, platicó.

Agregó que al llegar con el juez, los oficiales cambiaron su versión y lo presentaron como detenido por tocar y pedir limosna en las instalaciones del Metro; no obstante, salió por la “comprensión del juez” y con ayuda de su representante legal.

“A partir de ahí me esposaron y me llevaron a la estación de policías afuera de Santa Anita y me presentaron como detenido por tocar y botear en las instalaciones, asegurando que ellos me escucharon, cosa falsa, al final salí por la comprensión del juez y x mi representante legal.

“Yo nunca toque y sucedo el viernes. Esto prueba que los encargados de @MetroCDMX no saben ni como, ni cuando suceden las cosas en el y alegan lo primero que se les ocurre para deslindarse de su responsabilidad de contratar gente incapacitada para estos puestos”, concluyó.