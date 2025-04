Ricardo Monreal respalda a Adán Augusto, tras acusaciones por presunta intimidación a Ceci Flores | Video

Monreal reiteró su llamado a la ciudadanía a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum. | X- Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó su respaldo al senador Adán Augusto López, quien fue señalado por supuestamente condicionar la seguridad personal a la madre buscadora Cecilia Flores Armenta, a cambio de cesar su activismo en Sonora.

Desde el Palacio Legislativo, el político reafirmó su vínculo con el senador de Morena y defendió su cercanía con él, argumentando que esto mostraba sus dudas sobre la versión presentada por la madre buscadora. Esta situación ha sido punto de críticas, pues expone diversas irregularidades en la actuación de altos funcionarios por la atención de casos de personas desaparecidas en México.

¿Qué dijo Ceci Flores? En una entrevista con medios, la madre buscadora denunció a Augusto López por extenderle una propuesta para cesar la búsqueda de sus hijos a cambio de garantizarle seguridad, esto mientras ocupaba el cargo por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Me dicen que no puedo buscar. O escojo buscar a mis desaparecidos o me dan una seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos. Cuando estaba Adán Augusto, él fue el que me dijo”, mencionó.

Monreal cuestiona declaraciones de Ceci Flores

Al salir de la cámara baja, el legislador de Morena compartió su postura frente las declaraciones de la activista Cecilia Flores, quien señaló al senador Augusto López de presionarla para desistir en la búsqueda de su hijo.

En tanto, Monreal Ávila declaró que se trataba de un asunto a resolver entre el senador y la activista. No obstante, aclaró que no desconfiaba de la madre buscadora, aunque tampoco se inclina a creer en las acusaciones hacia Adán Augusto López: “Yo no creo nada de lo que no esté comprobado”.

En entrevista, Monreal defendió al senador de Morena tras las recientes demandas de una madre buscadora, quien lo señaló por actos de intimidación. Crédito: Cámara de Diputados/ Comunicación Social

“No quiero decir que no le creo a ella, pero es un asunto entre dos personas. Y yo le tengo respeto porque a él si lo conozco (Adán Augusto) es un hombre integro, con calidad y autoridad, no creo que él mienta”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó el momento en el que se realizaron las acusaciones, argumentando que resulta peculiar que salgan a la luz después de algunos meses o incluso años. A pesar de todo, el legislador aprovechó para expresar su respeto a las madres buscadoras, destacando que no desea involucrarse en un conflicto interno entre las partes implicadas.

“Ser funcionario público ahora es muy vulnerable, y deseo que todo se resuelva por la vía tranquila. Respecto a las madres buscadoras, las respeto mucho y no voy a introducirme en un conflicto interno entre ella y Adán Augusto”, señaló.

En su calidad de representante de la Cámara de Diputados, Monreal afirmó que la bancada denunciará cualquier acto que busque vulnerar la soberanía impulsada por la Cuarta Transformación. En relación con los constantes señalamientos hacia la gestión guinda, el funcionario señaló que les incomoda la falsedad, la malicia y el carácter dañino de múltiples noticias que carecen de fundamentos y pruebas.