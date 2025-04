Stray Kids en México: Este es el setlist que el grupo de K-pop tocará en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Stray Kids se presentará en México este fin de semana. (JYP Entertainment)

La cuenta regresiva ha comenzado. En solo unos días, Stray Kids llegará por primera vez a la Ciudad de México para presentarse el 12 y 13 de abril en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial dominATE. Este tour marca un hito para la banda, al tratarse de su primera gira internacional exclusivamente en estadios, y ha despertado una enorme expectativa entre los fans mexicanos, conocidos como STAY.

Desde el anuncio de su visita, la respuesta del público fue inmediata. La venta de boletos, se agotó en minutos y reunió a más de 100 mil personas en la fila virtual de Ticketmaster. Ante la abrumadora demanda, se habilitó una segunda fecha para el 13 de abril, que también vendió todos sus boletos en tiempo récord.

Setlist confirmado tras su paso por Sudamérica

Boyband de k-pop Stray Kids (Créditos: JYP Entertainment)

Stray Kids ya ha ofrecido conciertos en Santiago de Chile, São Paulo, Río de Janeiro y este martes se presenta en Lima, Perú, dejando ver el setlist completo con el que llegará a México.

El show se divide en bloques temáticos, alternando actuaciones grupales, presentaciones individuales, interacciones con el público y segmentos en video. En total, el espectáculo incluye más de 30 canciones, muchas de ellas consideradas himnos dentro del repertorio del grupo, para un total de tres horas.

Este es el setlist interpretado en Sudamérica y previsto para México es:

Opening VCR

Mountains

Thunderous

JJAM

Intro Ment

District 9

Back Door

Mashup (sólo bailarines)

Hellevator

Easy

Charmer

Venom

Hall of Fame

VCR

Chk Chk Boom

DOMINO

God’s Menu

VCR – UNITS

Truman

Burnin’ Tires

Escape

Cinema

VCR

GIANT (Korean Ver.)

Walkin’ On Water

S-CLASS

Ment

Lonely St

I AM YOU

Cover Me

Ment

Topline

Social Path (KR. Ver.)

LALALALA

MEGAVERSE

Maniac

VCR Stay

Game Dance (varias canciones, interacción con fans)

Game Sing (varias canciones, interacción con fans)

I like it

Blind Spot

Encore

Stray Kids

MIROH

Chk Chk Boom (Festival Ver.)

HAVEN / GET LIT / TA / My Pace (la última canción ha ido cambiando en sus presentaciones por Latinoamérica, hasta el momento están estas cuatro opciones en la lista)

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids, boyband de k-pop, inicia su gira por América Latina (JYP Entertainment)

Stray Kids es una agrupación surcoreana de K-pop formada por JYP Entertainment en 2017 a través del programa de supervivencia del mismo nombre. Debutaron oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el EP I Am NOT, y desde entonces se han consolidado como una de las principales referencias del género a nivel global.

El grupo está compuesto por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Su propuesta se distingue por el enfoque autogestionado de su música. Bang Chan, líder de la banda, también actúa como productor principal, mientras que el resto de los integrantes participa activamente en la composición, letras y arreglos.

El sonido de Stray Kids fusiona elementos de hip-hop, EDM y pop, con letras que abordan temas como la resiliencia, la identidad, la ansiedad y el crecimiento personal. Su discografía incluye temas como “Miroh”, “God’s Menu”, “Back Door” y “S-Class”, este último incluido en el álbum 5-STAR, galardonado como Mejor Álbum de K-pop en los Billboard Music Awards 2023. Ese mismo año, “S-Class” fue reconocida como Mejor canción K-pop en los MTV Video Music Awards.

Con el lema “Stray Kids Everywhere All Around the World”, la agrupación ha apostado por una conexión directa con su base global de seguidores, y su llegada a México representa un nuevo paso en esa expansión.

El Estadio GNP Seguros, con capacidad para más de 60.000 personas, será el escenario donde los fans mexicanos vivirán por primera vez la experiencia completa del grupo.