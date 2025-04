Héctor Soberón revela que fue diagnosticado con cáncer de mamá: “No es sentencia de muerte”

Soberón espera que su historia de supervivencia motive a más hombres a autoexplorarse para diagnosticar la enfermedad en una etapa temprana. (Foto: @hector_soberon, Instagram)

Héctor Soberón, actor que alcanzó el éxito en la telenovela Mi pequeña traviesa, afrontó un complejo desafío de salud, lejos de los reflectores que alguna vez lo convirtieron en figura estelar de los melodramas.

De galán de moda al exilio

Su carrera sufrió un giro drástico cuando su exesposa, Michelle Vieth, lo acusó públicamente de haber difundido un video íntimo. A partir de ese escándalo, las principales televisoras dejaron de contratarlo. En busca de una nueva vida, el actor emigró a Estados Unidos, donde aceptó trabajos alejados del mundo del espectáculo, incluso como salvavidas en un parque acuático.

Soberón intentó reconstruir su vida personal y volvió a casarse, sin embargo, su segundo matrimonio también terminó. El detonante fue la aparición de un hijo no reconocido, situación que provocó la ruptura definitiva. “La gente le metió cosas en la cabeza a mi aún esposa. Ahora ya está haciendo vida con otro y ya casi le entregaron el anillo de matrimonio. Qué bueno, eso va a acelerar el divorcio”, declaró en enero pasado.

En lo profesional, la suerte tampoco ha estado de su lado. A pesar de presentarse en diversos castings, no ha conseguido nuevos papeles en telenovelas. Su última participación en la pantalla chica fue en 2014, en la producción Siempre tuya Acapulco.

Su lucha contra el cáncer de mamá

A este panorama se sumó un reciente diagnóstico de cáncer de mama, condición poco común en hombres. Durante una revisión médica, los doctores encontraron un pequeño tumor. “Me voy a revisar... Por eso hay que estar al pendiente”, contó a medios.

El actor de María la del Barrio señaló que la detección oportuna fue clave. “No es sentencia de muerte, siempre y cuando se tomen precauciones, hay que autoexplorarse. Tanto el hombre como la mujer. Y si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte”, aseguró.

El tratamiento fue ambulatorio y no requirió cirugía. “Fue tratado solo con medicina y ya. No pasó a mayores, se detectó a tiempo, me dieron medicina y rápido”, explicó. Actualmente, Soberón se encuentra fuera de peligro, aunque debe someterse a revisiones médicas cada seis meses.

Héctor Soberón, del éxito a la falta de oportunidades

Nacido en 1964, Héctor Soberón debutó en la televisión en 1991 con Muchachitas. Alcanzó el éxito con protagónicos como Mágica Juventud y Mi pequeña traviesa, donde compartió créditos con Vieth. Más tarde se integró a TV Azteca, protagonizando Marea brava y El amor no es como lo pintan.

Hoy, el exgalán enfrenta su realidad con entereza, mientras busca una nueva oportunidad en la pantalla y en la vida.

