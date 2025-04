Joven desata la ira de fans al confesar por qué le va a los Pumas: “Quiero apoyar un equipo de gatos”

Joven desata la ira de fans al confesar por qué le va a los Pumas. Crédito: X/El G0yit0

En el fútbol, como en muchas otras pasiones, las razones para seguir a un equipo no siempre son tan lógicas ni tan serias como se esperan. No obstante, cuando un fanático confiesa que su lealtad a un equipo está basada en una decisión espontánea, algo tan simple como una conexión con un animalito, las redes sociales pueden volverse un hervidero de opiniones encontradas.

Este fue el caso de la influencer mexicana ‘Azul Flipponi’, al compartir la historia de cómo eligió a los Pumas de la UNAM como su equipo, desató una ola de reacciones en internet y la fanaticada auriazul, generando la indignación de algunos fanáticos más tradicionales por la manera en que, de cierta forma se refirió al equipo.

La confesión se dio previo al juego de la jornada 14 entre Cruz Azul vs Pumas durante una entrevista para el podcast de Nación Azul, en la que la joven relató cómo su amor por el fútbol comenzó en su infancia. Según ella, cuando era pequeña, no se sentía particularmente vinculada a ningún club en particular; sin embargo, había algo que la conectaba con un equipo en específico.

Para sorpresa de propios y extraños, la youtuber mexicana comenzó a apoyar a los del Pedregal por el simple hecho de adoptar a una gatita callejero, hecho que lo asimiló con una institución que tuviera relación con un felino; aunque desafortunadamente para ella, no ocupó las palabras adecuadas.

“Porque de pequeña, yo empecé a jugar futbol y pues yo sabía que tenía que irle a algún equipo; entonces yo tenía una gatita callejera y dije ‘aahh quiero apoyar a un equipo de gatos’ y ya.”

Desde hace varios años, varios de los detractores y acérrimos rivales de Pumas se refieren al equipo como “los gatos”, haciendo alusión a que son uno de los felinos más inofensivos y pequeños. Partiendo de esa premisa, los fanáticos universitarios, conocidos por su férrea lealtad y amor por su equipo, no tardaron en expresar su frustración.

Las redes sociales se convirtieron en un escenario de debates acalorados, en los que algunos incluso acusaron a la joven de no entender el verdadero significado de ser parte de un club tan emblemático. En medio de todas las críticas, la aficionada auriazul defendió su postura y arremetió contra todas las personas que la tundieron en redes sociales.

“Que cagado es que la gente hater piense que cuando empiezas a viajar para ver a tu equipo es porque alguien más te lo está patrocinando, todo es gracias al periodismo, al fútbol y a mi chambita día a día, se proyectan bien cabrón”.

