¿Quiénes tienen las obras ‘robadas’ de Frida Kahlo y Diego Rivera? Ellos serían los millonarios que las habrían comprado

Diego Rivera, Frida Kahlo y algunos amigos se encargaron de catalogar las obras que heredaron a los mexicanos; dicho listado se comparó con la actualización realizada en 2011 y arrojó varias inconsistencias. (Original Caption)

El acervo cultural que Frida Kahlo y Diego Rivera heredaron al pueblo mexicano está en riesgo, según informó Hilda Trujillo, exdirectora de los museos ‘Frida Kahlo Casa Azul’ y ‘Diego Rivera Anahuacalli’.

“Bienes que habrían sido catalogados por Diego Rivera, como pertenecientes a la Casa Azul, no sólo han sido retirados del recinto —de donde, recalco, bajo ningún motivo ni pretexto debieron ser extraídos— sino que algunos de estos figuran en colecciones privadas o han aparecido en subastas”, denunció en su blog.

Según Trujillo, algunas obras de Frida Kahlo desaparecieron del acervo de obras que tanto la pintora como su esposo, Diego Rivera, heredaron al pueblo mexicano a través de un fideicomiso, el cual se encuentra bajo la tutela del Banco de México.

Museo Casa Azul. (REUTERS/Carlos Jasso)

La exdirectora de los museos detectó estas inconsistencias gracias a una actualización del catálogo que se hizo entre 2002 y 2011, la cual estuvo a cargo de Carlos Phillips Olmedo (hijo de Dolores Olmedo y actual director general de los museos en cuestión).

“Cuando le pregunté a Carlos Phillips qué haría con esa información, sólo me contestó que ‘no sabía lo que había hecho Lolón’ (durante su dirección de los museos), que es la forma como él llamaba a su madre, Dolores Olmedo“, comentó Trujillo.

Hasta el momento, no se ha dado una explicación oficial sobre la supuesta desaparición, venta y subasta de las obras de la artista mexicana.

(IG Museo Frida Kahlo)

¿Quiénes tienen las obras ‘robadas’ de Frida Kahlo?

Frida en llamas

Esta pintura elaborada en óleo sobre tela data de 1954 y, según el inventario creado por Diego Rivera, pertenece al Museo de Frida Kahlo en la Ciudad de México.

Sin embargo, la denuncia de Hilda Trujillo sugiere que actualmente no está en el museo, sino en una colección privada en Estados Unidos.

(Instagram)

Congreso de los pueblos por la Paz

Frida Kahlo pintó este cuadro en 1952, pero la investigación realizada por un exdirector de los museos arrogó que en 1988 pasó a propiedad de la colección de Mary-Anne Martin (coleccionista estadounidense).

"Helga Prignitz Poda, en el ‘Catálogo Razonado’, atribuyó la propiedad a Ramis Barquet (artista mexicano de ascendencia libanesa con una galería en Nueva York). En 2020, nuevamente esta pieza fue puesta en venta en una casa de subasta“, informó Hilda Trujillo.

(Hildra Trujillo Blog)

La Libertad Americana

Según Hilda Trujillo, la investigación realizada en 2011 arrojó que esta pieza de Frida Kahlo no se encuentra en el acervo de la Casa Azul, sino que se habría entregado como “cortesía a Mary-Anne Martin”.

El sol se asomó a la ventana

Se trata de un dibujo de Frida Kahlo elaborado en 1932 y que, según la investigación de 2011, pertenecería a la colección Gelman. No obstante, una fuente externa lo atribuye a la colección de la Fundación Vergel.

(Hildra Trujillo Blog)

Retrato de Irene Bohus

La obra supuestamente pasó a formar parte de la colección Mary Eaton de Estados Unidos en 2019; se especula que se subastó y vendió por 156 mil 250 dólares.

Dibujo para una cervecería

Se desconoce su paradero, según la investigación de 2011 presentada por Hilda Trujillo.

(Hilda Trujillo Blog)

Fantasía de una estufa

Según Trujillo, este dibujo de Frida Kahlo habría sido extraído del acervo que la pintora heredó al pueblo mexicano y formó parte de una colección privada hasta ahora desconocida; después habría sido subastado.

Dibujo drolático

La obra de Frida Kahlo supuestamente pasó a una colección privada y fue subastado en 2020 por 126 mil dólares.

Mi chata ya no me quiere

"Me consta, por otra parte, que no se encuentran entre los acervos del Museo Frida Kahlo el dibujo en papel Mi chata ya no me quiere, de 1935, así como Dibujo estudio para Mis abuelos, mis padres y yo. ¿Cómo salieron del Museo Frida Kahlo?“, informó Trujillo.

A estas obras se suman páginas del diario de Frida Kahlo.