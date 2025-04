Pensión Bienestar 2025: ¿Se adelantan los pagos en abril por vacaciones de Semana Santa?

Secretaría del Bienestar aclara calendarización de pagos ante supuestos adelantos por Semana Santa. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

De acuerdo con información publicada por medios especializados, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no recibirán un adelanto de su pago correspondiente al bimestre mayo-junio durante el mes de abril de 2025, a pesar de coincidir con las vacaciones de Semana Santa. Este programa social, que otorga un apoyo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales a personas mayores de 65 años, ya cubrió el bimestre marzo-abril con los depósitos realizados en el mes de marzo.

Según detallaron las fuentes, el próximo pago de la pensión será programado para mayo, cuando se anunciarán las fechas exactas de dispersión de los recursos correspondientes al tercer bimestre del año. Esto significa que, durante el mes de abril, no habrá movimientos adicionales en las cuentas de los beneficiarios, quienes deberán esperar hasta el siguiente periodo de pago.

Los depósitos están a cargo del Banco del Bienestar. (X@bbienestarmx)

La Semana Santa, que en 2025 se celebrará del domingo 13 al domingo 20 de abril, no influirá en el calendario de pagos de la Pensión para Personas Adultas Mayores. Según la información proporcionada, los depósitos realizados en marzo ya cubrieron el bimestre en curso, por lo que no se contempla un adelanto para el siguiente periodo. Durante estas fechas, las actividades escolares en los niveles de educación básica estarán suspendidas, pero esto no afectará la programación de los apoyos económicos.

Sin embargo, se destacó que en algunos casos específicos, como en los estados de Durango y Veracruz, sí se realizaron adelantos de pagos. En estas entidades, los beneficiarios recibieron 12 mil 400 pesos, correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, debido a los procesos electorales que se llevarán a cabo en dichas regiones. Este ajuste responde a la normativa que regula la entrega de recursos en periodos electorales, con el objetivo de evitar cualquier interferencia en los comicios.

Más de 12 millones de beneficiarios en todo el país

Hasta principios de 2025, el programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ha alcanzado a más de 12 millones de derechohabientes en todo México. Este programa, administrado por el Banco del Bienestar, busca garantizar un ingreso básico para las personas mayores de 65 años, entregando los recursos directamente a través de una tarjeta bancaria, sin intermediarios.

El impacto de este programa ha sido significativo, especialmente para las personas de la tercera edad que dependen de este apoyo para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, la programación de los pagos sigue un calendario estricto que no contempla modificaciones salvo en casos excepcionales, como los procesos electorales mencionados.

Con el bimestre marzo-abril ya cubierto, los beneficiarios de la Pensión para Personas Adultas Mayores deberán esperar hasta mayo para recibir el próximo depósito correspondiente al periodo mayo-junio. Las fechas exactas de dispersión serán anunciadas por las autoridades en las semanas previas, como es habitual en este programa.