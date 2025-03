Miguel Charles, conductor de Televisa Monterrey, se retira tras 24 años por graves problemas de salud

Miguel Charles se retira de Televisa Monterrey tras 24 años de carrera por problemas graves de salud (Instagram)

El conductor de espectáculos Miguel Charles, quien dedicó 24 años de su vida profesional a Televisa Monterrey, ha decidido poner fin a su carrera debido a un complejo cuadro de salud que incluye Parkinson, una embolia y un infarto agudo al miocardio.

Charles recibió un homenaje el pasado viernes por su destacada trayectoria en la televisora, marcando así su despedida oficial de los medios.

Miguel Charles se convirtió en una figura muy popular en Monterrey, no sólo por su trabajo en diversos programas de entretenimiento y telediarios, sino también por su participación en un comercial que lo hizo ampliamente reconocido al pronunciar la frase “oro, oro”.

Sin embargo, el conductor ha decidido dar un paso al costado para priorizar su salud, que se ha visto gravemente afectada en los últimos años.

El Parkinson transforma la vida diaria de Miguel Charles, complicando incluso tareas básicas como vestirse (Instagram)

Un diagnóstico que cambió su vida

En una entrevista para N+, Miguel Charles compartió detalles sobre su estado de salud y cómo este ha impactado su vida diaria. El conductor explicó que el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada hace algún tiempo, ha ido avanzando, complicando cada vez más sus movimientos y su capacidad para realizar actividades cotidianas.

Charles describió cómo su rutina diaria se ha transformado en un desafío constante.

“Tengo que hacer una pausa necesaria, es un paso muy difícil para mí venir a trabajar, desde levantarme a las tres de la mañana porque cuando tienes Parkinson, tus movimientos son muy lentos, demasiado lentos”, señaló.

Además, detalló que incluso tareas simples, como vestirse, se han vuelto extremadamente complicadas, al punto de necesitar ayuda para abotonar su camisa o colocarse los calcetines.

“Me tomo la pastilla a las tres de la mañana y amanezco todo duro, engarrotado, y para las 4:15 de la mañana me tranquilizo un poco, me empiezo a vestir, el calcetín me tardo años en ponerlo, es como estar empezando a vivir, me tienen que ayudar con los botones de la camisa, todo lo hago lento, muy lento”, explicó.

Miguel Charles recibe homenaje en Televisa Monterrey como despedida por su trayectoria en el entretenimiento (Instagram)

Un historial médico complicado

El Parkinson no ha sido el único problema de salud que ha enfrentado Miguel Charles.

Según relató en la misma entrevista, el año pasado sufrió una embolia que le paralizó la mitad del rostro, y en enero de este año padeció un infarto agudo al miocardio.

Estos episodios han agravado su situación, llevándolo a tomar la difícil decisión de retirarse de su trabajo en la televisión.

“El año pasado me tumbó una embolia y un infarto, el mes pasado en enero, necesitaba desocupar mi mente y concentrarme en mí, porque la salud es prioridad, la salud no se negocia”, afirmó el conductor.

Además, expresó lo complicado que ha sido adaptarse a esta nueva realidad, pasando de una vida activa a permanecer en casa sin poder realizar muchas de las actividades que antes disfrutaba.

“Es muy difícil, aceptarlo, yo nunca estaba en mi casa y de un día para otro estar siempre en la casa en calidad de bulto, sin poder hacer nada, en un segundo te cambia la vida”, señaló.

El conductor de espectáculos enfrenta Parkinson, una embolia y un infarto agudo al miocardio (Instagram)

Una carrera llena de anécdotas y logros

Miguel Charles inició su carrera en Televisa Monterrey a los 29 años, cumpliendo así un sueño de infancia. “Yo desde chiquillo soñé con trabajar para la fábrica de sueños”, comentó en la entrevista.

Durante más de dos décadas, participó en programas como Ellas con las estrellas, Los Divos y diversos matutinos, consolidándose como una figura destacada en el ámbito del entretenimiento en Monterrey.

A pesar de los retos que enfrenta actualmente, Charles recordó con cariño su paso por la televisora, describiendo su trabajo como una fuente constante de diversión. “Yo nunca he trabajado, vengo y me divierto”, expresó, dejando en claro el amor que siempre sintió por su profesión.