Aleks Syntek causa polémica al asistir a concierto de Shakira tras haber criticado su música: “Hipócrita”

Aleks Syntek, criticado en redes tras asistir al concierto de Shakira pese a sus comentarios negativos pasados (Instagram)

La presencia de Aleks Syntek en un reciente concierto de Shakira ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios lo han señalado de hipócrita e incongruente.

El cantante mexicano asistió al espectáculo de la artista colombiana el pasado fin de semana, a pesar de haber emitido fuertes críticas hacia su música meses atrás.

Este hecho ha generado un intenso debate entre los seguidores de Shakira, quienes no han dudado en expresar su descontento.

La controversia se remonta a abril de 2024, cuando Syntek participó en El Podcast + Pedido con Gabo Ramos. Durante la entrevista, el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas manifestó su desagrado por las canciones más recientes de Shakira, especialmente aquellas inspiradas en su separación de Gerard Piqué.

El músico señaló que extrañaba la etapa de la cantante en la que, según él, componía “letras bonitas” y “canciones pop agradables”.

Además, cuestionó que Shakira abordara temas personales en su música, sugiriendo que esto podría tener un impacto negativo en sus hijos.

Syntek cuestionó que Shakira usara su vida personal en su música, sugiriendo un impacto negativo en sus hijos (EFE/Live Nation)

Las declaraciones de Syntek sobre Shakira y su música

En su intervención en el mencionado podcast, Syntek expresó su opinión sobre el cambio en el estilo musical de Shakira y afirmó cuando se le preguntó su opinión sobre el álbum Pies descalzos, de 1995:

“Esta es la Shakira que extrañamos todos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas... pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”. Estas palabras reflejaron su descontento con la dirección artística que la colombiana ha tomado en los últimos años.

El cantante juzgó la música actual de Shakira Crédito: Twitter

Además, el cantante de Tú necesitas no sólo criticó el contenido musical, sino que también opinó sobre la decisión de Shakira de incluir referencias a su vida personal en sus canciones. En este sentido, comentó:

“Entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? Por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos, seguirá siendo siempre su papá”.

Estas declaraciones generaron en su momento una reacción dividida entre los seguidores de ambos artistas.

La polémica por su asistencia al concierto de Shakira

A pesar de sus críticas públicas, Aleks Syntek fue visto disfrutando del concierto de Shakira junto a su hija Natalia Coronado en la CDMX desde una ubicación privilegiada y logró acceder al backstage de la premiada compositora.

Este hecho no pasó desapercibido para los fanáticos de la cantante, quienes rápidamente acudieron a las redes sociales para expresar su indignación. Muchos consideraron que la presencia de Syntek en el evento era una muestra de incoherencia, dado su historial de comentarios negativos hacia la música de la colombiana.

La polémica inició cuando Syntek calificó las canciones recientes de Shakira como carentes de "letras bonitas" y "pop agradable" (Instagram)

Entre las reacciones más destacadas en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron si Syntek habría tenido el valor de expresar sus críticas directamente a Shakira. Comentarios como “¿Será que fue capaz de decirle de frente lo que habló un día de ella…?” y “Después de hablar de los demás, aprovechamos el cuarto de hora para una foto. Qué pena que haya personas así” reflejan el descontento generalizado entre los seguidores de la artista.