Madre buscadora sospecha que su hijo fue una víctima más del rancho Izaguirre; así fue su último contacto

Rancho Izaguirre en la comunidad La Estanzuela, donde el colectivo 'Guerreros Buscadores' localizó tres crematorios humanos mientras buscaba a sus familiares en Teuchitlán, estado de Jalisco. (ULISES RUIZ / AFP)

Alejandrina Orozco Romano, ha buscado a su hijo desaparecido incansablemente desde marzo de 2023. Se trata de una de cientos de madres buscadoras que, pese a ser ignorada por las autoridades, han dedicado su vida a intentar encontrar algún indicio de sus seres queridos. También se trata de una más de cientos de personas que guardan esperanza en que el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, terminen con su búsqueda.

A casi un mes del re-descrubimiento del predio ubicado en La Estanzuela, más historias sobre madres buscadoras que presumen que sus hijos o hijas fueron reclutados forzosamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúan saliendo a la luz.

Tal es el caso de Alejandrina, integrante del colectivo Rizpa Nayarit que presume que un par de zapatos localizado al interior del rancho Izaguirre, etiquetado con el número 45 por la Fiscalía de Estado (FE) de Jalisco, pertenece a Pablo: su hijo.

En días recientes, la mujer ha otorgado entrevistas a medios de comunicación para dar a conocer su caso, pues a diferencia de otros casos ella tiene la certeza que su hijo fue reclutado por un grupo criminal. Por ello, pide a las autoridades que analicen el calzado y confirmen su sospecha.

Alejandrina Orozco, madre buscadora. (Redes sociales)

Fue en entrevista con Aristegui Noticias donde Alejandrina reveló que, tras la localización del rancho Izaguirre por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, no ha podido dormir ante la falta de coordinación de las autoridades.

“Ver las imágenes me hizo pensar en la manera en la que pudieron ser tratados nuestros hijos y a lo que se enfrentaron y todo lo que viven, lo que se sigue viviendo”, declaró.

Cabe recordar que, el pasado 25 de marzo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que ya se encuentran en posesión del rancho Izaguirre.

“La madrugada del día de hoy tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque como bien se sabe, se estaba manejando por la fiscalía local por haber sido la que hizo todas las gestiones desde el mes de septiembre de 2024. En ese momento, ya es un asunto de carácter federal”, declaró desde Palacio Nacional.

El caso de Gómez Orozco: logró contactar a su madre

Pablo Joaquín Gómez Orozco desapareció el 30 de marzo de 2023, luego de salir a buscar empleo por la temporada de Semana Santa. El joven, de entonces 17 años, estudiaba la preparatoria cuando fue visto por última vez en Tepic, Nayarit.

Su caso tomó relevancia en su momento por un hecho insólito: tiempo después de su desaparición, el joven logró ponerse en contacto con su madre para informarle que había sido secuestrado.

Sin embargo, las autoridades no ayudaron a Alejandrina, quien hasta la fecha siguen sin saber el paradero de su hijo.

El joven desapareció cuando salió a buscar trabajo. (Crédito: FGE Nayarit)

De acuerdo con una investigación realizada por Milenio, antes de que Orozco Romano supiera que su hijo había sido ‘levantado’ por el crimen organizado, la mujer acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit para solicitar ayuda.

La querella también fue turnada a Zacatecas, pero la respuesta, al igual que en otros casos, fue deslindar responsabilidades. “Cuando puse la denuncia, me dijeron en la Fiscalía de Tepic: ‘A lo mejor su hijo se fue de vacaciones’”, relató.

La respuesta sobre el paradero de su hijo llegó mientras ella y otros familiares se encontraban colocando afiches de búsqueda en las calles de Nayarit. En la avenida México y Allende, un joven se le acercó y reveló que su hijo había sido llevado por gente del CJNG a Tala, Jalisco.

Poco después, Pablo pudo contactarse con su mamá. Acorde con el relato, el joven le reveló que había sido secuestrado y Alejandrina pudo confirmar que se encontraba en El Obraje, Zacatecas; otro estado en donde el cártel de las cuatro letras tiene presencia.

“Me pidió ayuda, me dijo que tenía mucho miedo. Me pudo marcar porque quienes lo tienen retenido habían bajado a comprar a un Oxxo (...). Hablamos como 15 minutos. Me marcó de un número desconocido, ese día estuvimos conversando en diversos momentos, pero desde ahí, ya no he vuelto a saber de él”, relató Alejandrina a Milenio Televisión en enero de 2024.

En 2017 y 2018, sobrevivientes del reclutamiento del CJNG detallaron cómo funcionaban los campamentos de entrenamiento del narco. (Jovani Pérez/ Infobae México)