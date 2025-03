Feminicidios continúan en Puebla: asesinan a Fany con múltiples puñaladas y modifican escena del crimen

La joven vivía sola, luego de que su madre perdiera la vida a causa del Covid-19. (Especial | Alberto Jurtega)

Pese a haber enfrentado la pérdida de su madre a edad temprana y haber quedado sola, Estefanía Rodríguez, de 21 años, nunca dejó de luchar por sus sueños, ganándose el corazón de toda la comunidad de Xicotepec de Juárez, Puebla. Pero el pasado 25 de marzo de 2025 alguien le arrebató la vida con múltiples puñaladas, modificó la escena del crimen e intentó hacer pasar la muerte de la joven como un suicidio.

De acuerdo con el medio local Périódico Central, el caso de ‘Fany’, como sus amigos y conocidos le decían de cariño, se ha convertido en el feminicidio número nueve de la entidad en lo que va del año; recordando que la violencia contra las mujeres persiste en México.

Los hechos ocurrieron en la Sierra Norte de Puebla, donde cientos de personas se reunieron la tarde del viernes 28 de marzo para despedir a la joven, quien en 2020 comenzó a ver por sí sola a causa de la pérdida de su madre por la pandemia de Covid-19.

Los primeros reportes indican que Estefanía fue localizada sin vida al interior de una bodega ubicada en la colonia La Rivera. Su cuerpo presentaba alrededor de 13 puñaladas ―la revista Proceso indica que fueron 42― y visibles golpes en la cabeza.

Uno de los aspectos que más ha causado indignación entre la población, la conocieran o no, es que el o los presuntos responsables de su muerte limpiaron la escena del crimen e intentaron aparentar que se trataba de un suicidio.

Durante la despedida de Fany se exigió a las autoridades que los propietarios del inmueble donde fue localizada sean investigados. Se informó que el caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, aparentemente bajo perspectiva de género.

La joven tenía 21 años de edad. (Redes sociales)

Una joven trabajadora

Amigos y familiares de la joven acudieron el viernes a la plaza principal de Xicontepec para colocar un pequeño altar en su honor. Acorde con testimonios de personas cercanas, Fany era una joven trabajadora, alegre y carismática.

“Trabajaba, era independiente y encontraba en la música y en sus amigos el amor y la fuerza para seguir”, compartió Alberto, un joven fotógrafo que llevaba cinco años de conocerla.

Por su parte, Melissa Bobadilla, amiga cercana, compartió que Fany tenía el sueño de convertirse en una cantante de rap conocida. En redes sociales ya circulan videos de ella cantando alegremente.

“Me duele muchísimo tu muerte porque te conocí, te escuché, te vi tantas veces en casa de mis papás, platicando con mi mamá, despertando tarde para irte a trabajar. Otras veces que mi mamá te fue a despertar para que no anduvieras a los apuros”, compartió otro miembro de la familia Bobadilla.

Fany denunció acoso un mes antes

A través de redes sociales, usuarios de Facebook y conocidos de la joven pidieron a las autoridades investigar si la joven era víctima de acoso, toda vez que hace un mes compartió en su perfil privado que una persona la estuvo hostigando.

En la publicación, compartida el 28 de febrero de 2025, se ee:

““Hay una persona que el día sábado me estuvo hostigando y me tomó fotos sin mi consentimiento. La verdad, en ningún momento le presté atención y en varias ocasiones le pedí que dejara de tomarme fotos, a lo que me decía que ‘solo una y ya’. (...) El día de ayer me comentaron que la persona me subió a su estado sin mi consentimiento y comentando cosas que me incomodan. Qué pena, ojalá los hombres entiendan un día lo que es el respeto”.

A raíz de la muerte de Fany, el colectivo Vivas nos Queremos Xicotepec convocó a una marcha el próximo 30 de marzo en el ayuntamiento para exigir que las autoridades encuentren a el o los responsables. La cita es a las 11:00 horas.

Conocidos, amigos y familiares se reunirán para exigir justicia. (Colectivo Vivas nos Queremos Xicotepec)