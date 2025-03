Ivonne Montero narra experiencia paranormal en que una entidad intentó abusar de ella: “Soñé con el diablo”

Ivonne Montero narra intento de abuso por parte de una entidad sobrenatural en su propia habitación (Foto: Ivonne Montero)

La actriz Ivonne Montero, conocida por su participación en producciones de TV Azteca como La loba, ha compartido impactantes detalles sobre las experiencias paranormales que ha vivido a lo largo de su vida.

Según informó el programa Ventaneando, la intérprete aseguró haber sido víctima de un intento de abuso por parte de lo que describió como un “fantasma”.

Este episodio, según el relato de la ex ganadora de La casa de los famosos Telemundo, forma parte de una serie de eventos inexplicables que han marcado su conexión con lo espiritual.

De acuerdo con el periodista Ricardo Manjarrez, quien abordó el tema en Ventaneando, Montero ha manifestado en diversas ocasiones tener una sensibilidad especial hacia fenómenos paranormales.

En esta ocasión, la actriz narró que llegó a experimentar situaciones aterradoras en su propio hogar.

La actriz revela experiencias paranormales que incluyen voces, persecuciones y presencias inexplicables en su hogar (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

“Empecé con sueños muy extraños, con el diablo que me decía: ‘voy por ti y te voy a encontrar’, persecuciones, voces... me empezaron a tocar, me abrazaban”, explicó Montero.

Un encuentro aterrador con una sombra en su habitación

Ivonne Montero detalló un episodio particularmente perturbador. Según relató, mientras dormía desnuda, sintió la presencia de una entidad que se subió a su cama con fuerza.

“En una ocasión estaba yo dormida, yo llego a dormir alguna que otra vez desnuda y yo estaba con ese ser encima de mí, en una ocasión sí se subió a la cama con fuerza, me desperté y era una sombra arriba de mí forcejeando, feo”

Este evento, que describió como un intento de abuso, dejó una profunda huella en ella.

Montero detalla un encuentro aterrador con una sombra que forcejeó con ella mientras dormía (Foto: Instagram/lacasadelosfamosos)

Aunque aseguró que estas experiencias han disminuido en intensidad, todavía enfrenta situaciones paranormales, las cuales atribuye a la presencia de múltiples entidades en su entorno.

Montero también reflexionó sobre la naturaleza de estos fenómenos, señalando que no se trata de un único ente, sino de varias presencias que han interactuado con ella en diferentes momentos.

“Todavía me pasan cosas pero no tan fuertes, no es una sola entidad”, agregó, según lo reportado por Ventaneando.

La conexión con Fabio Melanitto tras su muerte

Además de sus experiencias con lo sobrenatural, Ivonne Montero compartió un inquietante episodio relacionado con Fabio Melanitto, su expareja y padre de su hija, quien fue asesinado en 2018.

Según narró la actriz, poco después de la muerte de Melanitto, vivió un momento inexplicable mientras dejaba un mensaje de voz a una persona con la que estaba saliendo en ese momento.

El trágico asesinato de Fabio Melanitto impactó la vida de Ivonne Montero y su conexión con lo espiritual (Foto: Mamás Latinas/Mezcalent)

“Le mando el mensaje y cuando lo pongo para escucharlo, mi mensaje se corta y entra la voz de Fabio, me dice: ‘sí mami’”, relató Montero.

El asesinato de Fabio Melanitto ocurrió el 15 de agosto de 2018 en la Ciudad de México.

El cantante, quien formó parte del grupo Uff!, fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en la calle Concepción Beistegui, en compañía de su pareja.

Este trágico suceso dejó una marca en la vida de Montero, quien ha hablado abiertamente sobre el impacto de su muerte y las experiencias que ha tenido desde entonces.