Éste es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy 26 de marzo tras rumores de esclerosis múltiple

La conductora tiene problemas para ver y hablar. (Infobae México - Jovani Pérez)

Yolanda Josefina Andrade Gómez, mejor conocida en la industria del entretenimiento nacional como Yolanda Andrade, está envuelta en controversia por nuevos rumores sobre su estado de salud.

Y es que el productor Enrique Gou aseguró que la famosa conductora de televisión habría sido diagnosticada con esclerosis múltiple tras los análisis que se realizó por su reciente recaída.

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha confirmado o desmentido esta información. Sin embargo, sí reaccionó a las declaraciones de quien creía que era su amigo.

El productor habría revelado la enfermedad que padece la conductora sin autorización IG: @deprimeramano // Carlos Alberto Comunicador

Yolanda Andrade explota contra Enrique Gou

La conductora concedió una entrevista telefónica a Carlos Alberto Comunicador, donde lamentó que la manera en que el productor expuso su estado de salud sin su autorización.

“No puedo creer que este señor dijera eso, no puedo creer que a su edad, no quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pende** (...) Si ese seño me habló y a parte que falta de caballerosidad, a parte no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, no se me hizo correcto”, dijo.

Yolanda Andrade regresó a grabar su programa de TV

Yolanda Andrade confirmó que habló con Enrique Gou, incluso reveló que fue ella quien lo buscó, pero no para compartirle detalles sobre su estado de salud, sino para pedirle una recomendación.

“Lo sentí sincero, lo sentí de buena voluntad, como a tanta gente tan maravillosa como tú y como muchos más, como Alejandro, Fernando, y muchos amigos tan queridos de medio y la gente, mi público conocedor. Me parece delicado que este señor me este utilizando y saque cosas así, me decepcionó mucho”, agregó en el audio que fue retomado en De Primera Mano.

Hasta el momento, Enrique Gou no ha reaccionado a los reclamos de Yolanda Andrade.

(Captura Montse & Joe)

Conductores de Hoy explotan contra Enrique Gou

Yolanda Andrade habló del mismo tema en entrevista telefónica para el programa Hoy:

“Que falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así, se me hizo muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo. No se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada”, comentó.

Sus palabras conmocionaron a Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Legarreta, quienes no dudaron en defenderla.

“Que gacho que estén dando noticias ajenas sin tu consentimiento, hasta que ella quiera decir cómo o dónde”, comentó Galilea Montijo.

“No le corresponde a nadie más”, agregó Tania Rincón.