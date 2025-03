¿El carbón activado sirve o no para blanquear los dientes? Esto dice la ciencia

El uso del carbón activado ha sido ampliamente debatido por la forma en que ha sido concebido como una especie de remedio natural para los dientes | Crédito: branemarklleida.com / puigbaldrich.com

El carbón activado se ha convertido en una tendencia popular para blanquear los dientes. Influencers, marcas y plataformas digitales lo presentan como una opción “natural” para eliminar manchas y lograr una sonrisa más blanca. Pero ¿realmente funciona? Y más importante aún, ¿es seguro para la salud bucal?

Su composición es igual a la de un polvo negro, poroso, elaborado a partir de materiales orgánicos como cáscaras de coco o madera. Es conocido por su capacidad para absorber toxinas y, en medicina, se ha usado para tratar intoxicaciones. Esa misma propiedad ha llevado a su inclusión en productos dentales, tales como pastas o polvos, bajo la promesa de remover manchas.

¿Qué dice la evidencia científica?

Una revisión publicada en el Journal of the American Dental Association (JADA en inglés) en 2017 concluyó que no existe suficiente evidencia clínica que respalde el uso de carbón activado como agente blanqueador dental. La mayoría de los productos disponibles no han sido evaluados en estudios científicos rigurosos.

El carbón activado también está recomendado para eliminar toxinas y tratar episodios de intoxicación | Foto: Gobierno de Méxcio

El Dr. John Brooks, profesor de odontología en la Universidad de Tennessee, explicó en entrevista con Healthline que el carbón activado no tiene la capacidad de modificar el color natural del esmalte. “Puede eliminar manchas superficiales, pero no blanquea en profundidad”, señaló.

Riesgos de usar carbón activado en los dientes

Aunque su uso pueda generar una sensación temporal de limpieza, diversos especialistas han advertido sobre los posibles efectos negativos de emplearlo con frecuencia:

Abrasión del esmalte: el carbón es una sustancia abrasiva que puede desgastar la capa protectora del diente .

Mayor sensibilidad: al perder esmalte , es común desarrollar sensibilidad al frío o al calor.

Falta de regulación: muchos productos no cuentan con respaldo de instituciones odontológicas.

Pasta dental (Shutterstock)

“Blanquear no es lo mismo que pulir”, explica la Dra. Patricia Robles, especialista en estética dental. “El carbón puede limpiar manchas por fricción, pero no tiene el mismo efecto que los agentes químicos aprobados como el peróxido de hidrógeno”

Por otra parte, la American Dental Association (ADA por sus siglas en inglés) no ha aprobado hasta ahora ninguna pasta dental con carbón activado en su lista oficial de productos seguros. En un comunicado, la organización instó a tener precaución con artículos que no cuenten con estudios clínicos validados.

¿Entonces, funciona o no?

El carbón activado puede eliminar algunas manchas superficiales como las provocadas por café o tabaco. Pero no blanquea los dientes de manera profunda ni segura. Y su uso constante podría incluso dañar la salud bucal.

Sensibilidad dental, salud bucal, dientes - Perú - 08 de febrero (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Alternativas seguras para blanquear dientes:

Consultar a un odontólogo antes de usar cualquier producto.

Utilizar tratamientos con ingredientes clínicamente aprobados.

Evitar remedios caseros no respaldados por evidencia.