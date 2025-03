Eugenio Derbez revela si hará el doblaje de Burro en ‘Shrek 5′ tras críticas por la animación

(Crédito: Diego Alva-Infobae México // Captura del tráiler oficial de Shrek 5)

Este marzo se estrenó el primer tráiler oficial de Shrek 5 y un radical cambio en la animación desató críticas entre los fans mexicanos de la saga. Eso no fue todo, también Alfonso Obregón (actor mexicano de doblaje que interpreta al famoso ogro verde) dejó entrever que ni él ni Eugenio Derbez participarán en la cinta.

“Pues parece que ni Dulce (intérprete de Fiona), ni Eugenio (intérprete de Burro) ni yo haremos Shrek 5″, tuiteó.

La noticia dividió opiniones en redes sociales, pues los tres actores han interpretado en español a los personajes principales de la saga en las cuatro películas previas, por lo que sus voces ya están relacionadas con ellos.

Shrek está de vuelta después de 15 años con un primer vistazo de su próxima entrega (Youtube/Universal Pictures)

Eugenio Derbez despeja dudas sobre su participación en ‘Shrek 5′

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, Eugenio Derbez decidió terminar de una vez por todas con las dudas que existen sobre su participación en el largometraje animado.

“Fue un chisme, estoy en pláticas (...) A mí ya me contactaron directamente, estamos en pláticas", declaró en un encuentro con medios.

El famoso actor y productor mexicano no descartó su participación en el doblaje en español de la cinta, pero dejó entrever que su decisión depende de que la producción cumpla su única exigencia.

Eugenio Derbez intervino en el guion de las películas previas para hacer más carismático a Burro para el público latino. (Infobae México)

“Yo nada más puse la condición de que si me dejan adaptar el libreto, como lo hice en las cuatro películas anteriores, sí lo hago. Si no le metemos mano al libre no va a ser lo mismo; si nada más me quieren para doblar, no lo hago”, declaró.

Hasta el momento, se desconoce cuándo Eugenio Derbez tendrá una respuesta por parte de la producción de la película, no obstante, el actor aseguró que anunciará su decisión en cuanto tenga un panorama claro de la situación.

Finalmente, Derbez fue cuestionado sobre las críticas que originó la nueva animación de la cinta; evitó entrar en controversia y aseguró que no ha visto el tráiler.

(Foto: Facebook@Sherk/@Alfonso Obregon Inclan)

Éstas son las condiciones de Alfonso Obregón para hacer el doblaje de Shrek en la nueva película

El actor de doblaje concedió una entrevista para el canal de YouTube Jeffar Vlogs, donde expuso sus condiciones para interpretar a Shrek en la quinta película de la saga:

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek”, dijo.