Cazzu podría demandar a Nodal por manutención de Inti, aseguran: “Paga en efectivo para evadir impuestos”

Christian Nodal enfrenta posibles complicaciones legales por la falta de comprobantes de los pagos de manutención de su hija Inti (Infobae México / Jovani Pérez)

El cantante mexicano Christian Nodal podría enfrentar una demanda por parte de Cazzu, madre de su hija Inti, debido a presuntas irregularidades en los pagos de manutención.

Según declaraciones del periodista Javier Ceriani, el artista habría estado realizando estos pagos exclusivamente en efectivo, lo que podría dificultar la comprobación de los mismos ante las autoridades legales.

Esta situación ha generado especulaciones sobre un posible conflicto judicial entre ambos.

De acuerdo con lo informado por Ceriani, Nodal habría optado por realizar los pagos en efectivo desde su separación de Cazzu, lo que, según el periodista, podría interpretarse como un intento de evitar impuestos.

“A Ángela Aguilar no le interesa Inti en núcleo de Nodal, no le interesa que esa niña esté en la familia, le tiene prohibido ir a Buenos Aires, porque Cazzu no quiere ver a Ángela y Ángela no quiere ver a Cazzu (...) Ahora hay un tema muy fuerte, Nodal paga todo en ‘cash’ y le estaría pagando desde que se separaron”, djo Ceriani.

Cazzu podría iniciar una demanda legal contra Nodal debido a pagos exclusivamente en efectivo que carecen de registro oficial (Jovani Pérez/Infobae)

Añadió: “estaría pagándole en ‘cash’ la manutención de la niña Inti y esto trae un problema porque Cazzu podría demandar a Nodal porque es como si él nunca hubiera pagado, debido a que él lo hace para evadir impuestos”.

Sin embargo, esta práctica también implica que no existan registros oficiales que respalden dichas transacciones.

“No hay pruebas en papeles legales de Buenos Aires que Nodal hubiera pagado la manutención”, afirmó Ceriani, quien además señaló que esta falta de documentación podría ser utilizada como argumento por Cazzu para iniciar un proceso legal en su contra.

Restricciones en entrevistas y tensiones familiares

El tema de la manutención de Inti no es el único aspecto que ha generado controversia en torno a la vida personal de Christian Nodal.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el equipo de prensa del cantante solicitó explícitamente que no se abordara el tema de su hija durante las entrevistas realizadas en su reciente visita a la Ciudad de México.

Javier Ceriani señala que la falta de documentación podría usarse como argumento para un proceso legal contra Nodal (@speedynodal, Instagram)

Nodal, quien se presentó en la Plaza de Toros México, habría accedido a hablar sobre otros aspectos de su vida personal, como su matrimonio con Ángela Aguilar, pero evitó cualquier mención relacionada con Inti.

Infante detalló que esta restricción fue comunicada por Alex Jiménez, miembro del equipo de Nodal, quien le dijo:

“Solo hay un tema delicado, te lo pido, de la niña, no (hablará)”. Esta postura ha alimentado los rumores sobre posibles tensiones entre Nodal y Cazzu, así como sobre las negociaciones en torno a la custodia compartida de su hija, quien reside en Argentina junto a su madre.