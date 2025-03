Dormir poco y cinco hábitos poco saludables que debes evitar si vives con estrés

El buen sueño forma parte importante en la reducción de los niveles de estrés del cuerpo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El estrés es una respuesta física y emocional del organismo ante situaciones que percibe como desafiantes, amenazantes o que requieren un esfuerzo significativo para afrontarlas. Este estado activa mecanismos internos, como la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan al cuerpo para reaccionar ante el estímulo percibido.

Si bien el estrés puede ser beneficioso en pequeñas dosis para motivar acciones rápidas o resolver problemas, cuando se prolonga o se alcanzan niveles excesivos puede tener efectos negativos en la salud física y mental que pueden necesitar tratamientos y terapia para disminuirlos.

Aunque la forma de experimentar el estrés suele variar entre las personas, y a veces para controlarlo se requiere de atención médica profesional, de acuerdo con información del sitio Medlineplus del gobierno de los Estados Unidos, se puede enfrentar el padecimiento del estrés a partir de pequeños cambios en tu rutina diaria y el reconocimiento del problema.

Los falsos alivios del estrés

Persona fumando en lugar público causando molestia a quienes se encuentran a su alrededor.

Aunque el estrés puede reducirse de forma práctica en muchos casos, también hay quienes recurren a comportamientos poco saludables con el propósito de relajarse, algunos de ellos son los siguientes:

Comer en exceso

Fumar cigarrillos

Beber alcohol y consumir drogas

Procrastinación

Consumo de café

Dormir demasiado o no dormir lo suficiente

Aunque estos comportamientos pueden ayudarte a sentirse mejor en un principio, terminan haciendo más daño del que ayudan, ya que pueden generar dependencia y adicción en el futuro por su consumo o práctica constante. En lugar de ellos, utilice los consejos que se presentan a continuación para encontrar maneras saludables de reducir el estrés.

Técnicas saludables para reducir el estrés

La actividad física es una forma sencilla de reducir el estrés de forma natural.

De acuerdo con Medlineplus, existen varias forma para lidiar con el estrés, pero la efectividad de las mismas, puede variar dependiendo de las personas, entre las técnicas que destacan se encuentran:

Dormir lo suficiente: descansar lo suficiente durante la noche puede ayudar a pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir. Intente dormir entre 7 y 9 horas todas las noches.

Reconozca las cosas que no puede cambiar: aceptar que no puede cambiar ciertas cosas le permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no puede cambiar el hecho de que debe conducir durante la hora del tráfico. Pero puede buscar maneras de relajarse en el trayecto, como escuchar un podcast o un audiolibro.

Hacer ejercicio: realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, su cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien. También puede ayudarle con su energía reprimida o su frustración. Busca algo que disfrute, ya sea caminar, montar en bicicleta, jugar softball, nadar o bailar, y hacerlo por al menos 30 minutos la mayoría de los días.

Practica tus gustos: cuando el estrés provoque malestar, puedes hacer algo que disfrutes para ayudarte a ponerte de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar música, ver su película favorita o salir a cenar con un amigo. O comience un nuevo pasatiempo o clase. Sin importar lo que elija, intente hacer al menos una cosa al día que sea solo para usted.

Mantener una dieta saludable: comer alimentos saludables ayuda a darle energía a su cuerpo y su mente. Evite los refrigerios con altos contenidos de azúcar y consume muchas verduras, frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasas y proteínas magras.

Evita la sobrecarga de responsabilidades: si el estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, aprenda a establecer límites. Pida ayuda a los demás cuando la necesites.