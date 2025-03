Karine Bernal Lobo trae a México ‘El perfume del rey’ y su secuela, novelas entre la monarquía y el romance

(Foto: Cortesía de Planeta)

Karine Berlan Lobo, escritora colombiana de las novelas El perfume del Rey y su segunda parte Las Cadenas del Rey, contó a Infobae México todo sobre sus libros y su carrera como escritora.

El Perfume del Rey, novela que nació en Wattpad, cuenta la historia de Emily Malhore, una chica que vive en el reino de Mishnock y que pertenece a una familia de perfumistas cuyos productos son tan buenos que encantan incluso a la realeza. La joven se convertirá en el interés amoroso de Stefan, el príncipe, y también será la piedra angular de la rivalidad entre Mishnock y Lacrontte, el reino vecino gobernado por rey Magnus.

Sobre sus inspiraciones literarias, la autora nos contó: “Me gusta Santiago Posteguillo en Yo, Julia. Me inspiró para las escenas de batalla y guerra porque Santiago las narra muy bien. También en libros de fantasía como La Reina Roja o La Selección. De hecho, después de leer La Reina Alegría quise escribir, hacer algo como lo que hizo Victoria en sus libros.

Karine Bernal es psicóloga, pero desde tiempo se dedica completamente a la escritura. Su libro, que hoy tiene lectores por todo el mundo, fue escrito durante un paro estudiantil de su universidad. Su carrera y conocimientos psicológicos la han ayudado a escribir, particularmente a crear personajes creíbles:

“La construcción de la personalidad para que los personajes no se parezcan, para que no sea como leer el mismo personaje pero con diferente nombre, voy buscando matices y capas”.

Pone como ejemplo una escena del segundo libro donde Magnus (personaje que toma mucho más protagonismo en el segundo libro) y Emily ven un paisaje nevado y se imaginan los dos algo muy distinto: mientras ella se imagina un pastel glaseado, él, que ha vivido guerras y batallas, ve un campo de guerra lleno de muertos cubiertos por sábanas blancas. Dos perspectivas muy diferentes.

Sobre la forma en la que se organiza para escribir, Karine Bernal Lobo explica: “Intento ser escritora de mapa pero me bloqueo cuando intento planear todo, así no funciono, tengo salir y lo que surja e invente.Ser de mapa tiene muchas ventajas porque no se te escapan las cosa, pero intento estar aquí y allá, soy más de lo que surja en la marcha”.

“Los personajes suelen tomar mucha vida y toman roles que yo no les había dado, por ejemplo, Magnus iba a ser un personaje secundario, que no iba a tener muchas escenas y se convirtió casi en el protagonista junto a Emily”, nos cuenta sobre la evolución de los personajes.

Su personaje favorito, su rutina y los consejos a otros escritores

(foto: cortesía de Planeta)

No podemos evitar preguntarle sobre sus personajes favoritos. La autora lo tiene claro: "Mi personaje favorito es Gregory, el primo de Magnus, pero el que más disfruto de escribir es Magnus, porque es un personaje serio, misterioso, frío, alejado y cuando lees su punto de vista ves su otra cara. Es divertido entrar en ese misterio y exponerlo a la luz. Me encanta".

También hay personajes que la retan como escritora, nos confiesa, como Francis, el consejero del rey Magnus. Nos explicó: “Es alguien mayor que es muy sabio. ¿Cómo hago que se lea sabio sin que sus consejos perezcan que te los está dando tu amigo? Francis es uno de los personajes que más me retan".

Todo escritor tiene una rutina, un procedimiento para que la idea vaya más allá de la cabeza y se plasme en la hoja en blanco. Karine Bernal Lobo es una escritora nocturna:

“Me gusta estar en completo silencio donde sólo somos mis pensamientos y yo frente al computador. Yo soy muy de rutina y soy de mi lugar seguro que es mi casa, donde tengo mi oficina con mi escritorio. Ahí es donde escribo. Soy nocturna. Escribo desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Todo el día estoy durmiendo”.

Originaria de Colombia, nunca pensó que su talento la llevaría más allá de las fronteras. Hoy está en México y la experiencia de ser leída en otras partes del mundo la describe así:

“Es una locura. Son cosas que quieres que pasen pero cuando pasan no te lo crees; eso me pasa a mí. Mi objetivo era diferente, terminar mi carrera y listo, pero no estoy ejerciendo la psicología, sino algo que no imaginé. Es muy loco pero estoy agradecida porque es algo que amo hacer, que me divierte y me emociona y que espero que pueda seguir haciendo por muchos años”.

Finalmente, da un consejo a todos los aspirantes a escritores, asegurando que los lectores, aunque tardan, llegan, sobre todo cuando eres constante:

“No es algo que se consigue en un año. Cuando empecé me costó conseguir lectores en Wattpad. Me costó como un año formar un grupo chiquito de lectores. No se rindan, en algún momento llegarán esos lectores y después surgen las cosas”.