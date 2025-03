¿Dolor de rodilla? Estos alimentos son esenciales para fortalecer las articulaciones

Estos alimentos ayudan a fortalecer las articulaciones. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Existen ciertos alimentos poseen propiedades que pueden contribuir significativamente a la salud de las articulaciones. Estos alimentos no solo ayudan a prevenir problemas articulares, sino que también alivian los síntomas de condiciones como la artritis.

Entre estos productos existe una amplia variedad de opciones que son de fácil acceso y que se pueden implementar perfectamente en la dieta diaria, ya sea como parte complementaria del tratamiento médico para tratar problemas articulares, o como simple prevención a través de la nutrición.

Pescados grasos: aliados contra la inflamación articular

Según el medio, los pescados grasos, como el salmón, el atún, las sardinas y la caballa, son ricos en ácidos grasos omega-3, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Estudios publicados en el American Journal of Clinical Nutrition han demostrado que estos ácidos grasos pueden reducir síntomas como el dolor y la rigidez en personas con artritis reumatoide.

Este efecto se debe a que los omega-3 disminuyen la producción de prostaglandinas, moléculas que promueven la inflamación en las articulaciones.

Frutas y verduras: antioxidantes esenciales para el cartílago

Por su parte, las frutas y verduras, como las naranjas, fresas, kiwis, pimientos rojos, brócoli y espinacas, son fundamentales para la salud articular debido a su alto contenido de vitamina C y antioxidantes.

Estos nutrientes protegen las articulaciones del daño oxidativo y favorecen la síntesis de colágeno, una proteína clave en la estructura del cartílago. La vitamina C, en particular, es indispensable para la reparación del cartílago y la reducción del estrés oxidativo, factores que contribuyen al deterioro articular.

Una dieta equilibrada puede ayudara mejorar el estado de las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutos secos y semillas: grasas saludables y antioxidantes

Los frutos secos y las semillas, como las almendras, nueces, semillas de chía y lino, también forman parte de esta lista. Según un análisis, estos alimentos son ricos en grasas saludables, especialmente omega-3, y antioxidantes que combaten la inflamación y el daño celular.

Las nueces, por ejemplo, han mostrado efectos antiinflamatorios en estudios clínicos, mientras que las semillas de chía y lino aportan fibra, lo que puede reducir la inflamación general en el organismo.

Gelatina y colágeno: apoyo directo al cartílago

El consumo de gelatina y colágeno también es beneficioso para las articulaciones, según los especialistas. Alimentos como los caldos de huesos, suplementos de colágeno y gelatina sin azúcar proporcionan los aminoácidos necesarios para reparar y mantener el cartílago articular.

Un estudio publicado en el Journal of the Science of Food and Agriculture reveló que el colágeno hidrolizado puede mejorar la salud del cartílago y reducir el dolor en personas con osteoartritis.

Cúrcuma: un potente antiinflamatorio natural

La cúrcuma, gracias a su compuesto activo llamado curcumina, es otro alimento destacado por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Según investigaciones publicadas en Arthritis and Rheumatism, la curcumina puede ser tan efectiva como algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINEs) para aliviar el dolor y la inflamación articular.

Este compuesto actúa inhibiendo enzimas y proteínas que promueven la inflamación, lo que la convierte en una opción natural para el manejo de la artritis.

Existen diferentes tipos de articulaciones en el cuerpo humano. Foto: (iStock)

Ajo: protección para el cartílago

El ajo también figura entre los alimentos recomendados. Este contiene compuestos sulfurados, como la alina, que tienen efectos antiinflamatorios. Según el Journal of Nutrition, el ajo puede reducir los marcadores inflamatorios y proteger el cartílago de daños en enfermedades como la osteoartritis.

Aceite de oliva: propiedades similares al ibuprofeno

El aceite de oliva extra virgen es otro alimento clave para la salud articular. Este contiene oleocantal, un compuesto con propiedades antiinflamatorias comparables a las del ibuprofeno. Según un estudio publicado en Arthritis Research & Therapy, el consumo regular de este aceite puede disminuir el dolor y la inflamación en personas con artritis, ya que bloquea las enzimas COX-1 y COX-2, responsables de la inflamación.

Té verde: protección contra el daño articular

El té verde, rico en polifenoles como la epigalocatequina galato (EGCG), también ofrece beneficios para las articulaciones. Según The Journal of Nutrition, este compuesto reduce la producción de citoquinas inflamatorias, lo que ayuda a prevenir el daño articular en personas con artritis reumatoide y osteoartritis.

Además, los polifenoles protegen las células del daño oxidativo, lo que contribuye a la salud general de las articulaciones.

Una sana alimentación ayuda a prevenir problemas articulares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una dieta equilibrada, rica en alimentos como pescados grasos, frutas, verduras, frutos secos, cúrcuma, ajo, aceite de oliva, té verde y cítricos, puede tener un impacto positivo en la salud de las articulaciones. Estos alimentos no solo ayudan a prevenir la inflamación y el daño articular, sino que también mejoran la movilidad y el bienestar general.