Shakira pide perdón a los mexicanos por salir dos horas tarde en su concierto de CDMX; anuncia cambios de horario

Así fue el primer concierto de siete que dará la colombiana en el Estadio GNP Seguros Crédito: (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Shakira ya dio el primer concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y está lista para el segundo espectáculo del viernes 21 de marzo.

El show de la colombiana fue todo un éxito, con más de 65 mil asistentes, donde presentó una mezcla entre sus nuevos éxitos y sus clásicos que la hicieron famosa.

Aunque la gente demostró entusiasmo durante el concierto, antes de que comenzara el público tenía una actitud bastante diferente. Y es que Shakira presentó un retraso de más de hora y media, lo que provocó molestia de los fans y duras críticas en las redes sociales.

Shakira explica por qué salió tarde y anuncia cambios

La cantante tuvo problemas con el horario en su primera noche en Ciudad de México - crédito @shakira / Instagram

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, Shakira pidió una disculpa a los capitalinas y reveló la razón de su retraso.

“Buenos días, mi manada mexicana, qué ganas de verlos esta noche. Anteayer se me comunicó on inexactitud la hora del show y se me dijo a mí y a mi equipo que empezábamos a las 9:30 pm, así que aproveche para ensayar y agregar las nuevas canciones sorpresa para ustedes. Solo hasta ayer me enteré de que la hora anunciada en los tiquetes era a las 8:30 pm. ¡Cuando lo supe casi me da algo! Se pueden imaginar mi reacción".

Y explicó lo que ocurrirá respecto al horario de sus restantes 6 shows en el Estadio GNP Seguros:

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Para los siguientes shows me cercioraré personalmente de la hora que hayan entrado todos sus asistentes. Es muy importante para mí que quieres usar transporte público puedan regresar bien a sus casas. ¡Ustedes son y serán siempre mi prioridad! Nos vemos prontito. Lista para llenarme de su energía. Shak".

Estas son TODAS las canciones que Shakira cantará en sus conciertos de CDMX

Este es el setlist de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Ciudad de México:

La superestrella colombiana Shakira se presenta durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en la Ciudad de México, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

“La fuerte” “GIRL LIKE ME” (Sección “Latina”) “Las de la intuición” “Estoy aquí” “Empire” “Inevitable” “Te felicito” “TQG” “Don’t Bother” (con letra alternativa) “Acróstico” “Copa vacía” “La bicicleta” “La tortura” “Hips Don’t Lie” “Chantaje” “Monotonía” “Addicted to You” “Loca” “Soltera” Ciega, sordomuda El Jefe “Cómo dónde y cuándo” “Última” “Ojos así” “Pies descalzos, sueños blancos” “Antología” “Poem to a Horse” “Te aviso, te anuncio” “Suerte (Whenever, Wherever)” “Waka Waka (Esto es África)” “Loba” “BZRP Music Sessions #53