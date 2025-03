Desmantelan red de exportación ilegal de drogas en la India vinculada al Cártel de Sinaloa

FOTO ARCHIVO: Un miembro del Cártel de Sinaloa muestra cápsulas con metanfetamina en una casa de seguridad. REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo

El Escuadrón Antiterrorista de Gujarat (ATS) de la India desarticuló una red internacional dedicada al contrabando de sustancias químicas controladas utilizadas en la producción de fentanilo vinculada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el medio The Blunt Times, la investigación reveló una conexión directa entre dos empresarios de Surat, en la India, y el Cártel de Sinaloa.

Los acusados, identificados como Satishkumar Hareshbhai Sutaria y Yuktakumari Ashishkumar Modi, exportaban precursores químicos clave a México y Guatemala a través de empresas como Athos Chemicals Pvt. Ltd., Agrat Chemicals and Pharmaceuticals y S.R. Chemicals and Pharmaceuticals.

Foto: Athos Chemicals Pvt. Ltd

Estas sustancias, esenciales para la fabricación de fentanilo, eran enviadas a la empresa J&C Import Company en Guatemala, presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa.

El medio apuntó que las autoridades detallaron que los acusados utilizaban documentación falsificada para enviar sustancias químicas prohibidas al extranjero.

Entre los productos clave se encontraba la 1-Boc-4-Piperidona, que era etiquetada falsamente como vitamina C para evitar sospechas.

Además, se descubrió que otras sustancias controladas, como la 4-Anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) y la N-Fenetil-4-piperidinona (NPP), también eran exportadas con certificados de usuario final fraudulentos y facturas manipuladas.

Las empresas vendían precursores químicos a empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Estas sustancias están clasificadas en la Lista Roja de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas y en la Lista Internacional de Vigilancia Especial (ISSL), supervisada por el Gobierno de la India.

El Escuadrón Antiterrorista de Gujarat indicó que estas sustancias químicas eran enviadas principalmente por vía aérea, lo que facilitaba su transporte rápido y discreto.

The Blunt Times consignó que el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, es conocido por su control sobre el tráfico de fentanilo y heroína a nivel mundial.

Las autoridades indias informaron que los empresarios acusados mantenían vínculos estrechos con redes de narcotráfico en Estados Unidos, México y Guatemala.

Durante la investigación, se descubrió que Satishkumar Sutaria y Yuktakumari Modi, en colaboración con Balakrishna Prasad Gowda, gerente de ventas de Amino Organics Hyderabad, realizaron un pedido de 30 kilogramos de ANPP y NPP. Posteriormente, manipularon las facturas y etiquetas de envío para completar los trámites aduaneros y exportar las sustancias químicas.