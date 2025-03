Chumel Torres respalda a Luisito Comunica tras críticas por video de caso Teuchitlán: “Amo que los haga encabronar”

Chumel Torres. (Crédito: Caurtoscuro)

Chumel Torres, reconocido presentador y comediante mexicano, utilizó sus redes sociales para defender al popular creador de contenido Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, luego de que recibió miles de críticas por pronunciarse sobre el caso de Teuchitlán, Jalisco.

Fue a través de X, antes Twitter, donde el conductor de El pulso de la República escribió a favor de Luisito Comunica y criticó que miles de mexicanos —algunos de ellos afines a Morena— no respeten el derecho a la libertad de expresión.

“Amo que Luisito los esté haciendo encabronar por decir las verdades (...). Salieron más fachos que los fachos, amigxs”, compartió.

La publicación, que al corte del mediodía de este 21 de marzo ya acumulaba más de 25 mil ‘me gusta’, fue respondida por cientos de usuarios que compartieron el punto de vista de Chumel Torres:

“Los que presumen ser ‘defensores de la libertad’ se volvieron los primeros en querer censurar a Luisito por decir lo que pasa en México. Salieron más autoritarios que los que critican. Qué bonito se desenmascaran solitos”, escribió un usuario.

“Luisito no es santo de mi devoción pero esta vez, mil respetos por decir la verdad y señalar el problema”, agregó otro.

“Ni siquiera responsabilizó a Morena, mencionó a todos los partidos y ni así dejaron de ladrar”, destacaron.

El conductor reaccionó a las críticas en contra de Luisito Comunica. (X)

¿Qué dijo Luisito Comunica?

A través de su cuenta personal de Instagram, Luisito Comunica publicó un video de 2:53 minutos de duración para dar a conocer el caso de Teuchitlán y criticar al gobierno mexicano por la inseguridad que se vive en México.

“Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que mensualmente pagar muchísimo dinero a los malos para que no vayan a quemarle el negocio.

Esto es algo que los mexicanos tristemente tenemos muy normalizado. Al punto en que recientemente, cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio en Jalisco pocos realmente nos sorprendimos. ¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Sí, pero sorprendernos no realmente”, compartió.

El rancho ya había sido investigado por la fiscalía del Estado de Jalisco en septiembre de 2024. Crédito: FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO/CUARTOSCURO.COM

Tras a dar a conocer un breve resumen del hallazgo del rancho Izaguirre, el influencer continuó con la crítica:

“Tuvieron que ir ciudadanos a meter las narices para que esta coladera se destapara. Hace unos días le preguntaron a la presidenta y su respuesta por supuesto fue la que muchos esperábamos: Todavía no hay información confirmada, eso seguramente es de los presidentes pasados.

Sé que por decir esto, la mitad de los comentarios en este video van a ser: Ay, Luisito, vendido, te está pagando algún partido político para que digas esto. Y no; tristemente son todos los presidentes los que hemos tenido. Todos son la misma basura”, continuó.

El video finaliza con un esclarecimiento:

“Quiero aclarar algo importante. Amo México, yo amo ser mexicano, me siento orgullosísimo de haber nacido en estas tierras y amo vivir aquí, pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma”.

El creador de contenido Luisito Comunica alzó la voz sobre la ola de violencia que se vive en México. (Captura de pantalla)

¿Cuántos seguidores tiene Luisito Comunica?

Luisito Comunica inició en YouTube en 2007 y lanzó oficialmente su popular canal en 2012. Actualmente tiene:

33.6 millones de seguidores en Instagram.

8.7 millones de seguidores en X.

44.3 millones de suscriptores en YouTube, con más de mil 400 videos (su principal canal de comunicación).

El video que lo ha puesto —una vez más— bajo los reflectores actualmente acumula 889 mil ‘me gusta’ y 23.6 mil comentarios.