Otra integrante de ‘Hoy’ enfrenta crisis de salud; Jenny García anuncia que le detectaron un tumor en la cabeza

Jenny García fue invitada por productora Andrea Rodríguez a sumarse a Hoy. (Foto: @jennygarciaoficial, Instagram)

En medio de la zozobra que generó el desalentador diagnóstico de Silvia Galván, estilista y excolaboradora de Hoy que fue desahuciada tras ser diagnosticada con cáncer de estómago, Jenny García, otra integrante recurrente del matutino, anunció atravesar una crisis de salud.

La bailarina compartió una serie de historias donde explicó que detectó una protuberancia en su frente, la cual desatendió debido a que sentía molestias.

No obstante, las circunstancias cambiaron recientemente: “No le he puesto mucha atención y ahora me está dando lata. Ahora voy al doc, y estoy muriendo de nervios”, escribió.

En una segunda imagen, aparece en una sala previo a entrar a consulta: “Nerviosa, pero sé que vengo con el mejor”. Jenny García generó preocupación entre sus seguidores debido a que finalizó sus interacciones con un video ilustrado por el GIF de un corazón que se quiebra y sangra.

García compartió una serie de historias donde explicó que hace tiempo detectó una protuberancia en su frente, la cual desatendió debido a que sentía molestias. (Foto: @jennygarciaoficial, Instagram)

¿Qué tiene Jenny García?

En una imagen que también estuvo entre sus historias, Jenny García muestra su frente, donde se aprecia y pequeña protuberancia en su frente. Según la bailarina, la bola tendría una consistencia dura, pues la describió como un “huesito”.

Posteriormente, compartió detalles del diagnóstico. Tras una oscultación, su médico le dijo que había desarrollado un tumor benigno en la cabeza. A pesar de que el especialista le pidió no asustarse, reconoció que al escuchar la palabra “tumor” no pudo evitar sentirse abrumada.

En un video, explicó que desarrolló un osteoma, “un tumor benigno, constituido por tejido óseo maduro y bien diferenciado, de lento crecimiento, que puede desarrollarse en los huesos de todo el cuerpo, aunque con mayor frecuencia en los huesos de la cara y el cráneo”.

Sus desafíos de salud

Este desafío de salud se da casi un año y medio después de una cirugía de emergencia a la que fue sometida Jenny García. En noviembre de 2023, fue intervenida de urgencia luego de ser diagnosticada con apendicitis.

“Me agarró un dolor muy muy fuerte en el estómago. La verdad dije: ‘creo que me cayó algo mal en la comida’... Me voy a mi casa, traía como retortijones y me empecé a sentir muy, muy mal”, relató en un video que difundió en redes sociales.

En una imagen que también estuvo entre sus historias, Jenny García muestra su frente, donde se aprecia y pequeña protuberancia en su frente. (Foto: @jennygarciaoficial, Instagram)

¿Quién es Jenny García?

Jenny García saltó a la fama como integrante del ballet del programa Venga la Alegría. Pese a que se consolidó en el gusto de la audiencia, la bailarina fue desvinculada del matutino.

En diálogo para el pódcast Purgatorio Oficial, admitió que su despido, además de inesperado, fue un duro golpe emocional: “Después de 19 años de estar al aire de lunes a domingo, de repente me hablan a la oficina y me dicen ‘Hoy es tu último día’ y yo: ‘¿Cómo? Y ya no me despedí, o sea, ya se acabó el programa ¿Y no puedo venir mañana a despedirme? No, mañana te vas porque al nuevo jefe no le gusta lo que hacen ustedes”, recordó.

Sin embargo, Jenny García fue invitada por productora Andrea Rodríguez a sumarse a Hoy, donde además de participar en cápsulas de salud, se ha desempeñado como coach de los participantes del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy.